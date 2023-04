เรนฟิลด์ – 65 ผจญนรกล้านปี

เรนฟิลด์

เตรียมพบกับภาพยนตร์คอมเมดี้สยองขวัญ RENFIELD (เรนฟิลด์) ในตำนานอสุรกายสมัยใหม่ เมื่อ เรนฟิลด์ (นิโคลัส โฮลต์) ข้ารับใช้ผู้ตรมทุกข์ของ แดร็กคูลา (นิโคลัส เคจ) เจ้านายผู้หลงตัวเองที่สุดในประวัติศาสตร์ เรนฟิลด์ ถูกบีบให้จัดหาเหยื่อให้เจ้านาย ทำตามคำบัญชาทุกอย่างของเขา ไม่ว่าจะน่าอับอายขายหน้าแค่ไหนก็ตาม

แต่บัดนี้ หลังจากตกอยู่ในสภาพข้ารับใช้มาหลายร้อยปี เรนฟิลด์ ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปค้นหาว่า ยังมีชีวิตที่ นอกเหนือจากใต้เงาของเจ้าชายแห่งรัตติกาลอยู่หรือไม่ ถ้าเพียงแต่เขาจะหาวิธียุติความสัมพันธ์แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านี่ลงได้นะ

กำกับฯ โดย คริส แม็กเคย์ (The Tomorrow War, The LEGO Batman Movie) จากบทภาพยนตร์โดยไรอัน ริดลีย์ (ซีรีส์ Ghosted, ซีรีส์ Rick & Morty) และจากไอเดีย ออริจินอลโดย โรเบิร์ต เคิร์กแมน ผู้สร้าง The Walking Dead และ Invincible

65 ผจญนรกล้านปี

ภาพยนตร์ทริลเลอร์ไซ-ไฟ 65 (65 ผจญนรกล้านปี) เมื่อ มิลส์ (อดัม ไดรเวอร์) นักบินอวกาศที่ขนส่ง ผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ในห้วงอวกาศ ในตอนที่อุบัติเหตุได้คร่าชีวิตผู้โดยสารเกือบทั้งหมดของเขา โดยเหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือเด็กสาวที่ชื่อ โคอา (อาเรียนา กรีนแบลตต์)

สิ่งที่ มิลส์ และ โคอา ไม่รู้ก็คือดาวเคราะห์ที่พวกเขาลงจอดนั้นคือโลกของเราเอง…เมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว

ขณะที่พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่หนทางหลบหนีเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขา พวกเขา ก็ถูกไล่ล่าจากฝูงไดโนเสาร์ดุร้ายที่ตามรอยของพวกเขาในดินแดนอันตรายแห่งนี้

เขียนบทและกำกับฯ โดย สก็อต เบ็ก และ ไบรอัน วู้ดส์ และอำนวยการสร้างโดย แซม ไรมี, เด็บราห์ ลีบลิง และ ไซแน็บ อาซีซี ร่วมอำนวยการสร้างโดย สก็อต เบ็ก และ ไบรอัน วู้ดส์

ทั้งสองเรื่องเข้าฉายให้ชม 13 เมษายน ในโรงภาพยนตร์