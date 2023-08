ท่ามกลางกระแสดราม่าเรื่องความรักถาโถม แต่เรื่องงานของสาวฮอต ‘มิ้วกี้’ ไปรยา ผดุงสุข ถือว่าปังสุดๆ ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวกับภาพยนตร์ “นะหน้าทอง” ที่เล่นกับ ‘แจ๊ค แบล็คแจ๊ค’

ตอนนี้เป็นนางเอกเต็มตัว?

มิ้วกี้ – “เคยถ่ายเอ็มวี ภาพยนตร์โฆษณามาเยอะเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ทุกคนเพิ่งเห็นมิ้วกี้เป็นยูทูบเบอร์ เพราะ 10 ปีที่แล้วโซเชี่ยลมีเดียยังไม่มีมากขนาดนี้ แต่พอได้ทำ Channel เลยทำให้คนรู้จักมากขึ้น ซึ่งหนังก็ถ่ายมาบ้าง แต่เรื่อง ‘นะหน้าทอง’ เป็นนางเอกแบบเต็มตัว 100%”

คาแร็กเตอร์ในเรื่อง?

มิ้วกี้ – “รับบท เอม เป็นโสเภณี ชีวิตน่าสงสาร ลำบาก เลยต้องการตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เลยไปลงนะหน้าทอง แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ตอนแรกอ่านบทรู้อยู่แล้วต้องรับบทโสเภณี จะมีความเซ็กซี่ เขาใช้คำว่าหน่อยๆ แต่พอมาเจอจริง ซีนวันแรกถ่ายทำเป็นซีนทรีซั่มนะ เอาตรงๆ ตกใจ แล้วในเรื่องถอดจริง แต่ใส่บอร์นทูบราค่ะ เซฟไม่ให้โป๊ ตอนแรกเขามีเสื้อทับคาดอกให้ ถ่ายเทกแรกไม่ผ่าน มันเห็นเสื้อด้านข้าง เราเลยบอกว่าให้ถอดเลยมั้ยคะ เราก็อยากให้งานออกมาดีที่สุด เลยถอดจริงค่ะ”

เห็นว่าฉากเลิฟซีนกับแจ๊คดุเดือดมาก?

มิ้วกี้ – “ดุเดือดมาก จูบจริง เล่นจริง แล้วแจ๊คน่ารัก สุภาพมาก ขอโทษตลอด การร่วมงานกับแจ๊ค ตอนแรกคิดว่า โหเล่นกับคุณหนู ก็แอบเกร็ง แต่พอเจอจริงๆ ไม่เลย แจ๊คน่ารักมากๆ ห่วงใยคนอื่น ก็อยากฝากด้วยค่ะ นะหน้าทอง ฉาย 24 ส.ค.ในโรงภาพยนตร์”

มาถึงชีวิตส่วนตัว มรสุมชีวิตเริ่มขึ้นตั้งแต่เลิกสามี (แดนนี่)?

มิ้วกี้ – “ตัวเองเจอแต่เรื่อง NEGATIVE ที่มาจาก คอมเมนต์ที่ไม่รู้จักเรา เราตกไปอยู่ในความรู้สึกนั้นจนป่วยหนักเกือบ 2 ปี การเลิกกับสามี ถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นเรื่องปกติ แต่ด้วยเป็นมิ้วกี้ ทุกคนคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟ็กต์ หลังจากนั้นข่าวมันกลับตาลปัตร จากที่ทุกคนชื่นชม กลับบอก ผู้หญิงคนนี้ไม่ดี เชื่อมโยงผิดไปหมด ตอนแรกคิดว่ารับมือไหว แค่เราเลิกกับสามีก็เสียใจแทบจะทรมาน เราเจ็บป่วยจากการหย่าร้าง แล้วมาเจอข่าวไม่จริง เจอ Toxic คอมเมนต์ ดาวน์ไปเลย พอมีรักครั้งใหม่ก็กลายเป็นข่าวอีก เสียไปถึงคนที่คบด้วย ลามเยอะแยะ”

“มีคอมเมนต์นึง เรา เจ็บปวด ‘เมื่อก่อน ชอบมิ้วกี้มากเลย ติดตามตลอด ตั้งแต่เลิกกับสามี เกลียด’ มิวกี้เลยมองว่า ขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ว่าเราพยายามทำอะไร เขาก็จะพยายามหาเรื่องมาด่าอยู่ดี แล้วมันทำร้ายจิตใจเรามาเรื่อยๆ จนมาเรื่องอดีตผู้จัดการ รักเขาเหมือนน้องสาว ตอนนั้น ก็เป็นแพนิก แอตแท็ก แล้วมาถึงแฟนคนล่าสุด (หนุ่มเชฟ) ก็เลยหนักมาก หลายเรื่องมากเลยเกิดอาการขั้นรุนแรงที่ไม่ไหวแล้ว”

สภาพจิตใจตอนนี้?

มิ้วกี้ – “ตอนนี้ 80 แต่ก่อนหน้านี้ 0 สัมภาษณ์ไปยิ้มไปแต่ในใจสลาย หัวใจถูกสับจากความเจ็บช้ำความตราหน้าตราบาปจนลืมไปแล้วว่า มิ้วกี้ ไปรยา คือคนสนุก ตลก ชอบให้ความสุขคนอื่น ลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใคร ตื่นมาคือเศร้า ไม่มีความสุข”

ข่าวมั่วอะไรที่อยากอธิบาย?

มิ้วกี้ – “คือมิ้วกี้ได้เคลียร์ใจกับสามีเก่าไปแล้วว่ามิ้วกี้ไม่ได้มีชู้ การเปิดตัวครั้งนั้น (หนุ่มเค) เป็นแค่การเจอกัน ไม่มีสถานะด้วยซ้ำ เรื่องนี้เลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าทิ้งสามีเก่าเพราะมีผู้ชายใหม่ แต่ตอนนี้ไม่อยากอธิบายแล้ว เพราะมิ้วกี้รู้ คนในครอบครัวรู้ คนรอบตัวมิ้วกี้รู้ และสามีเก่ารู้ ก็พอแล้ว”

เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมถึงมีคนไม่ชอบเรา?

มิ้วกี้ – “มิ้วกี้ว่าเป็นเพราะคาแร็กเตอร์ ของมิ้วกี้เป็นคาแร็กเตอร์ที่หลายคนไม่ชอบ กล้าได้กล้าเสีย กล้าพูด และเปิด ทุกคนเตือนต่อไปนี้มี ปิดนะ มิ้วกี้ก็บอกทำไมไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ ทำอะไรก็โดนด่าอยู่แล้ว”

“เคยถามนะว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเรา ตอบได้ง่ายๆ อะไรที่เราเป็น จริงๆ บางครั้งเขาอาจอยากเป็นแบบเรา แต่เขาเป็นไม่ได้ เลยทำให้เขาไม่ชอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดราม่าต่างๆ ที่เข้ามา มิ้วกี้ไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองเลย”

ได้รับฉายาเป็นนักรักตัวแม่ เปลี่ยนแฟนบ่อย?

มิ้วกี้ – “ตั้งแต่เลิกกับสามีจะสองปีแล้ว เปลี่ยนแฟนมาทั้งหมดสองคน (เคและเชฟ) แล้วทั้งสองคนเป็นหนุ่มโสด ไม่ได้ไปแย่งสามีใครมา ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ฉะนั้นก็ Let it go จริงๆ เป็นคนชอบมีความรักมาก แต่ตอนนี้รู้สึกเข็ด ถ้าความสัมพันธ์ครั้งต่อไป ขอแบบ healthy relationship ส่งกำลังใจให้กัน ช่วยกันผลักดัน จริงๆ ฉันเป็นคนน่ารักมากเลยนะ ไม่ได้เฟียร์ซขนาดนั้น เป็นคนอ่อนโยนและเซ้นซิทีฟมาก แต่ด้วย ลุกส์ทุกคนจะเข้าใจ ว่าเป็นแบบนั้น จริงๆ เป็นคนตลกมาก”

สเป๊กยังเป็นสายฝ.อยู่ไหม?

มิ้วกี้ – “ใช่ แต่ตอนนี้ชาติใดก็ได้แล้ว เรื่องแต่งงานยังมีหวังในใจเสมอว่าต้องมีสักวันที่มีคนแมตชิ่งกับเราแล้วจะอยู่กับเราไปจนสุดท้ายของชีวิต หรืออาจจะไม่มีก็ได้ แต่ก็ไม่ได้ปิดค่ะ”

อชริญา บุญชู