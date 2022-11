ไชโยคนไทยได้ดูบอลโลก ซาบซึ้งน้ำตาไหล

แต่เอ๊ะทำไม คนไทยที่ไม่ได้ติดกล่องทรู ไม่ได้ใช้เน็ตทรู ไม่สามารถดูได้ แม้สามารถดูผ่านทีวีดิจิทัล แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดหนวดกุ้ง ต้องหาซื้อกันวุ่นวาย

ผ่านไปหลายวัน คนไทยเพิ่งรู้ว่า ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแถลงว่า ได้เงินซื้อลิขสิทธิ์ 1,400 ล้าน จาก กสทช. 600 ล้าน จากการสนับสนุนของเอกชนหลายราย 700 กว่าล้าน โดยทรูเป็นรายใหญ่ที่สุด 300 ล้านนั้น

เอาเข้าจริง กลายเป็นว่า กกท.ตัดขายลิขสิทธิ์ให้ทรู 300 ล้าน โดยกลุ่มทรูได้สิทธิถ่ายทอดสดทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม แบบ exclusive ได้สิทธิ์เลือกคู่ก่อน 32 จาก 64 คู่ ที่เหลือค่อยให้ 13 ช่องทีวีดิจิทัลไปแบ่งกัน จนกระทั่งสมาคมทีวีดิจิทัลโวย “เอื้อประโยชน์เอกชนรายเดียว” จึงยอมให้ช่องอื่นร่วมถ่ายทอด 16 คู่ ตั้งแต่รอบ 16 ทีมเป็นต้นไป

ส่วนระบบเคเบิล ระบบดาวเทียม ไอพีทีวี อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ โอทีที นั้นเป็นของทรูแต่ผู้เดียว กสทช.อ้างว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ใหญ่กว่ากฎ Must Have Must Carry ทำอะไรไม่ได้

ซื้อมา 1,400 ล้าน (เงินประชาชน 600 ล้าน) ขาย 300 ล้าน นี่ถ้าเป็นยุคทักษิณยิ่งลักษณ์ ป.ป.ช.คงชี้มูลส่งศาลออกหมายจับ

บอลแข่งไม่กี่วัน ก็เกิดโศกนาฏกรรม “รถผ้าป่าคว่ำ” ทั้งอาร์เจนตินา เยอรมัน “ท่านต่อ” ตายเกลื่อน “ซามูไรบลู” ประทับใจคนทั้งโลก ด้วยสปิริต ระเบียบวินัย ทั้งนักเตะในสนาม ทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกองเชียร์ ช่วยกันเก็บขยะสะอาดสะอ้าน

ใช่เลย น่าชื่นใจ น่าเอาเยี่ยงอย่าง แต่ก็ควรศึกษาบ้าง ทำไมเราไม่สามารถทำได้อย่างญี่ปุ่นเกาหลี พูดเรื่องนี้ทีไร ผู้หลักผู้ใหญ่เมืองไทยก็บอกว่าเป็นเพราะคนไทยไม่รู้จักเคารพเชื่อฟังคำสั่ง ไม่มีระเบียบวินัย

แหม มันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่างญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ไทยก็ต้องรู้จักทำฮาราคีรี หรือจับเผด็จการขึ้นศาลแบบเกาหลี จะได้ปลูกฝังความเอาจริงเอาจัง

คนไทยชื่นชมญี่ปุ่น จนไม่ทันสังเกตสปิริตทีมเยอรมัน ซึ่งก่อนเกม เอามือปิดปากประท้วงฟีฟ่า ไม่ยอมให้ใส่ปลอกแขน One Love รณรงค์สิทธิเท่าเทียมของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

บางคนบอกว่า ญี่ปุ่นไปเล่นฟุตบอล เยอรมันไปเล่นการเมือง สมควรแล้วญี่ปุ่นชนะ

กีฬาไม่เกี่ยวกับการเมือง? นี่เป็นความบันเทิง ระหว่างบันเทิงก็ควรมองข้ามสิทธิมนุษยชน ทั้งการปฏิบัติต่อ LGBTQ และแรงงานต่างชาติ?

คนพวกนี้ไม่ยักประท้วงฟีฟ่าตัดสิทธิรัสเซีย น่าจะให้ไปเล่นบอลโลกบนกองศพยูเครน

เช่นเดียวกัน คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกต ทีมชาติอิหร่านแพ้สิงโตคำราม 6-2 นักเตะไม่ร้องเพลงชาติ ประท้วงการปราบผู้ชุมนุมประท้วง “ตำรวจศีลธรรม” ทำร้ายหญิงสาวไม่สวมฮิญาบจนเสียชีวิต แล้วรัฐบาลก็ปราบผู้ชุมนุมเสียชีวิตอีกหลายสิบคน

คารวะหัวจิตหัวใจ คุณคิดว่านักกีฬาไทยจะมีอย่างนี้บ้างไหม

เปล่า ไม่ได้ปรามาส แต่เห็นใจ นักกีฬาไทยอยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ ขืน Call Out ก็หมดอนาคต เพราะ “ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬา” พัวพันอยู่กับอำนาจอุปถัมภ์ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการผู้ใหญ่ มีนักธุรกิจนักการเมืองบ้าง ก็ต้องพินอบพิเทาผู้หลักผู้ใหญ่

กีฬาไทยถึงได้ย่ำเท้า ทั้งที่นักกีฬามีความสามารถสูง กีฬาไทยเป็นเครื่องมือชาตินิยม ประยุทธ์ประวิตรปลื้ม ได้เหรียญกลับมาเข้าพบที่ทำเนียบ

รู้ไหม ประเทศไทยมีกองทุนกีฬา ปีละ 5 พันกว่าล้าน จาก “ภาษีบาป” เป็นผลงานอันดับแรกๆ ของ สนช.หลังรัฐประหาร เงินกองนี้เห็นผลน้อยมาก และถูกตรวจสอบน้อยมาก

กีฬาไม่ควรตั้งเป้าแค่ได้เหรียญได้หน้า กีฬาควรเป็นส่วนสำคัญในระบบการศึกษา เช่นเด็กจบมัธยมควรเล่นกีฬาเป็นหนึ่งอย่าง แต่เรามีพัฒนาการด้านนี้น้อยมาก

ฟุตบอลสะท้อนวัฒนธรรมประจำชาติ เช่น อังกฤษโหม่งปะทะกันเหมือนอัศวินยุคกลางขี่ม้าพุ่งชน บราซิลเล่นบอลสไตล์แซมบ้า เยอรมันเหมือนเครื่องจักร อิตาลีตั้งรับตีหัวเข้าบ้าน ฝรั่งเศสเป็นดินแดนแห่งศิลปะ ฯลฯ แม้ปัจจุบันฟุตบอลสมัยใหม่พัฒนาไปสู่แบบแผนที่แทบไม่แตกต่างกัน แต่ก็มีเรื่องความเข้มแข็งความเป็นระบบ บริหารจัดการทีม

ยกตัวอย่างง่ายๆ นักฟุตบอลแอฟริกันพรสวรรค์สูงทั้งนั้น แต่ทีมชาติประสบความสำเร็จน้อยมาก เพราะการเมืองอ่อนแอ ทุจริตคอร์รัปชั่น ลามถึงสมาคมฟุตบอล

ฟุตบอลเป็นเรื่องของการสร้างทีม รู้จักอดทน ใช้เวลา รู้ไหมโค้ชญี่ปุ่นคนนี้คุมทีม U23 นัดแรก แพ้ทีมชาติไทยเมื่อ 5 ปีก่อน นี่ถ้าเป็นโค้ชไทย?

แต่ไม่เป็นไร คนไทยดูบอลโลกด้วยความสนุกสนาน สบายใจ เพราะรู้ว่าชาติหน้าตอนบ่ายๆ ก็ไม่ได้ไปบอลโลก

เราดูฟรีโดยไม่รู้สึกว่าเสียอะไร (แค่ขัดใจต้องซื้อหนวดกุ้ง) เงิน 600 ล้านก็ไม่ใช่ของเรา (บางคนบอกว่าถ้าเอาเบี้ยคนชรามาซื้อลิขสิทธิ์ค่อยด่า นี่เงินกองทุนอะไรไม่รู้ ยังไงประชาชนก็ไม่ได้ใช้)

สิทธิมนุษยชนก็ต้องทำใจ จะให้เรียกร้องอะไร ไม่ต้องไปไกลถึงตำรวจศีลธรรม คฝ.ยิงกระสุนยางตาบอด ยังทำอะไรไม่ได้เลย

ฟุตบอลก็มีทั้งสปิริต ความสวยงาม ความขาวสะอาด สีเทาสีดำ ทั้งในและนอกสนาม โดยเฉพาะฟีฟ่า การตัดสินให้กาตาร์เป็นเจ้าภาพมีทั้งนอกทั้งใน จนเกิดการกวาดล้างใหญ่ในฟีฟ่า

แต่เราทำอะไรไม่ได้ ได้แต่ดีใจที่ได้ดูบอลโลก แล้วก็ขอบคุณๆๆ