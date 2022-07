จากกระแสฟุตบอล The Match วันแดงเดือดที่จัดขึ้นระหว่างลิเวอร์พูล และ แมนยูไนเต็ด ที่มาเตะในเมืองไทย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (นัดวันซ้อม) และ 12 กรกฎาคม 2565 วันแข่งจริง ซึ่งเป็นความตื่นเต้นของแฟนบอลของทั้งสองทีมชาวไทยและบุคคลทั่วๆไป อีกทั้งกระแสดราม่าความยากในการจองตั๋วจนมาถึงตั๋วลดราคาในช่วงก่อนหน้างานจะเกิดขึ้นอย่างสุดพีคโดยแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ทำให้กระแสฟุตบอล The Match นัดดวลประวัติศาสตร์ในเมืองไทยนี้เป็นที่กล่าวถึง และมีความต้องการเข้าร่วมชมและร่วมสัมผัสประสบการณ์พบนักแตะระดับโลกตัวจริงใน The Macth แห่งประวัติศาสตร์นี้

บริษัท S.K.I เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีโดยคุณกัญญณัช สุทปา CEO และ คุณอารีนี ลัวร์ ร่วมกับ บริษัท Total Sports Asia (TSA) โดย Mr. Marcus Luer, Founde & CEO ได้ร่วมมอบบัตรซ้อมฟุตบอล The Match Bangkok Century 2022 จำนวน 10 ใบให้กับเด็ก ๆ บ้านเอื้ออารี Child Protection and development Center – CPDC

คุณกัญญณัช สุทปา -ผู้บริหารบริษัท S.K.I กล่าวว่า…แม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่ก็ช่วยสานฝันให้เด็กๆบ้านเอื้ออารี ได้ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างที่สุด หร้อมทั้งอยากเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีในหน่วยงานต่างๆ เข้ามาแบ่งปันและร่วมกันส่งความรัก ความสุขให้เด็กๆผู้ขาดโอกาสเหล่านี้บ้าง เพราะเด็กๆเหล่านี้เขาโชคร้ายที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ขาดความรักการดูแลจากในครอบครัวเขาอยู่แล้ว หากเราช่วยกันมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้พวกเขา โดยเราเชื่อว่าความรักและโอกาสดีๆที่เรามอบให้แบบนี้จะหล่อหลอมให้เด็กๆเหล่านี้ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาในอนาคตจะได้มีกำลังใจและเป็นผู้ใหญ่ที่ดี พร้อมทั้งส่งมอบน้ำใจส่งต้อความรักให้สังคมต่อไป…

www.surgerykoreainfo.com