การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้า 6 รางวัล จาก 4 ผลงาน ในการประกวดนวัตกรรมเวทีนานาชาติ

Taiwan Innotech Expo 2022 (TIE 2022) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมในงานประมาณ 500 ผลงาน จาก 24 ประเทศ และรางวัลที่ PEA ได้รับมีดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงาน เครื่องทดสอบสวิตช์แรงดันและเกจวัดแรงดันแบบพกพา (Density Switch and Pressure Gauge Tester Kit) นวัตกรรมสำหรับทดสอบการทำงานของเกจวัดแรงดันก๊าซ SF6 ที่ติดตั้งภายในสถานีไฟฟ้าหุ้มฉนวนก๊าซ (GIS) สามารถทดสอบการทำงานของเกจวัดแรงดันก๊าซได้ 4 สถานะ ได้แก่ Low gas alarm, High pressure, Lock out No.1 และ Lock out No.2 ซึ่งการทดสอบดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซ SF6 ในทดสอบ อีกทั้งเครื่องทดสอบยังมีขนาดเล็ก สามารถนำไปใช้ทดสอบ ณ จุดติดตั้ง ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการทดสอบเกจวัดแรงดันก๊าซ ลดใช้งานก๊าซเรือนกระจก (SF6) ขณะดำเนินการทดสอบและสร้างมาตรฐานการใช้งานอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงาน เครื่องจำลองการละเมิด สำหรับทดสอบมิเตอร์ชนิด 1 เฟส (Tampering Tester) นวัตกรรมสำหรับทดสอบมิเตอร์ชนิด 1 เฟส ว่าสามารถตรวจจับการละเมิดมิเตอร์ได้หรือไม่ โดยนวัตกรรมข้างต้นสามารถจำลองการละเมิดมิเตอร์ได้ 8 รูปแบบ ทำให้การทดสอบเพื่อตรวจรับมิเตอร์ชนิด 1 เฟส หรือตรวจสอบมิเตอร์ก่อนการนำไปติดตั้ง สามารถดำเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3.รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) จากผลงาน เครื่องรีดลวดตรงและตัดอัตโนมัติ (The Automatic Steel Wire Straightening and Cutting Machine) นวัตกรรมสำหรับรีดลวดตรงและตัดอัตโนมัติในงานด้านการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีต และรีดลวดเหล็กจากม้วนลวดเหล็กให้มีลักษณะเป็นลวดตรง ก่อนที่จะดำเนินการตัดลวดเหล็กตามความยาวที่ต้องการใช้ โดยสามารถปรับระยะความยาวได้ถึง 6 ระยะ ทำให้ลดระยะเวลาในการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีต ลดปริมาณเศษลวดสูญเสีย และเพิ่มความปลอดภัย

4.รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) จากผลงาน อุปกรณ์เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนพร้อมขาจับ (PEA Comealong) นวัตกรรมสำหรับจับยึดสายไฟฟ้ากับครอสอาร์ม (Crossarm) ของเสาไฟฟ้าขณะดำเนินการเปลี่ยนลูกถ้วยแขวน (Suspension insulator) โดยนวัตกรรมข้างต้นจะใช้ชุดประกับเหล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับจับยึดสายไฟฟ้าและชุดแผ่นเหล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับติดตั้งกับครอสอาร์มของเสาไฟฟ้า ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการเปลี่ยนลูกถ้วยแขวน และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

รางวัลดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของ PEA ในเวทีระดับนานาชาตินับเป็นการสร้างชื่อเสียงอันดีให้กับองค์กรและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมของ PEA ตอบโจทย์ของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและ Digital Utility ที่สร้างมูลค่าให้ PEA ต่อไป