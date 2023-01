บิ๊กซี ร่วมมือกับ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด (Enfagrow A+ Superior & Enfagrow A+) ที่ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร เอพลัส ซูพีเรียร์ นมยูเอชที อันดับ 1 ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูบุตรและคณะกุมารแพทย์จาก จาก theAsianparent Awards ปี 2565 (Expert’s Choice)

ขอมอบของขวัญปีใหม่แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจในสินค้าที่มีให้กับเราเสมอมา กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ !! สำหรับลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนี้

เอนฟาโกร เอพลัส ยูเอช ที 180 มล. สูตร 3,4 แพ็ค 3 (ทุกรสชาติ) จำนวน 2 ชิ้น ราคา 114 บาท (ปกติ 120 บาท)

เอนฟาโกร เอพลัส ยูเอช ที 180 มล. สูตร 3,4 แพ็ค 24 (ทุกรสชาติ) จำนวน 2 ชิ้น ราคา 875 บาท (ปกติ 942 บาท)

เอนฟาโกร เอพลัส ซูพีเรียร์ ยูเอช ที 180 มล. สูตร 3,4 แพ็ค 3 จำนวน 2 ชิ้น ราคา 139 บาท (ปกติ 152 บาท)

เอนฟาโกร เอพลัส ซูพีเรียร์ ยูเอช ที 180 มล. สูตร 3,4 แพ็ค 24 จำนวน 2 ชิ้น ราคา 1,055 บาท (ปกติ 1,192 บาท)

พลาดไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2566 – 25 ม.ค. 2566 ณ บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ, Big C shopping online และ Big C plus Application

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด