ซัคเซสมอร์ เดินเครื่องรุกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืช แบรนด์ Growing more เจาะตลาดพร้อมพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงเกษตรกรโดยตรง ชูกลยุทธ์คาราวานแบบออฟไลน์ผสานกับดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดศึกชิงส่วนแบ่งการตลาดพร้อมเสริมทัพยอดขายในปี 2566

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) SCM ผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) กล่าวถึง “กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืช เพื่อการเกษตรภายใต้แบรนด์ “Growing more” ผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์ม (Transform Plus) ของ SCM ที่ผ่านมียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากกลุ่มสินค้าเพื่อการเกษตรมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรของบริษัทฯ ให้การยอมรับและบอกต่อในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น ประกอบกับภาวะราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สินค้าเพื่อการเกษตรของบริษัทฯ สามารถทำตลาดและได้รับความสนใจจากเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่มาโดยตลอด และเป็นที่รู้จักรับรู้ในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ จัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นตัวกระตุ้นการบริโภคของลูกค้าที่สนใจในสินค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชของบริษัท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่า 45% เมื่อเทียบกับปี 2564

สำหรับกลยุทธ์แผนการตลาดของ SCM พบว่ายังคงมีช่องว่างในการขยายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ในระดับตลาดกลางถึงบนที่ยังต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มปุ๋ยและเคมีเกษตรคุณภาพสูงมาตอบโจทย์เกษตรกรไทย พร้อมยังให้การสนับสนุนการรับรู้ถึงศักยภาพและคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืช ภายใต้แบรนด์ Growing more ผลิตภัณฑ์ ทรานส์ฟอร์ม (Transform Plus) และมีขบวนคาราวานให้ความรู้ และอบรมด้านการเกษตรที่ถูกต้องต่อกลุ่มลูกค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่ายหลัก คือ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมีความคุ้นเคยและรู้จักเกษตรกรเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้มากขึ้น เรามีการเปิดเพจในเฟสบุ๊คเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกร และเสียงตอบรับจากเกษตรกรผู้ใช้จริงและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายของซัคเซสมอร์ ที่มีการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดในพืชแต่ละประเภท และเร็วๆ นี้ SCM มีแผนเร่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเกษรตรกร เพื่อรองรับทุกตลาดและครอบคลุมทุกกลุ่มพืช ซึ่งเป็นตลาดกลุ่มใหญ่และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเทียบเคียงส่วนแบ่งตลาด และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืช ทรานส์ฟอร์ม (Transform Plus) ภายใต้แบรนด์ “Growing more” เรามุ่งมั่นขยายฐานผู้บริโภคและแก้ปัญหาให้เกษตรกรไทย ช่วยลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ย และเพิ่มผลผลิต โดยปัจจุบัน แบรนด์ Growing more มีผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 3 รายการ อาทิ 1.) Transform Plus สูตร1 2.) Transform Plus สูตร 2 และ 3.) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน Transform Soil พร้อมพิสูจน์ด้วยรางวัลการันตีระดับเวทีโลก รางวัล International Agricultural Excellence Brand Award 2022 (MAEA) จากผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารรอง – เสริมพืช Transform Plus (ทรานส์ฟอร์มพลัส) สูตร 1 และสูตร 2 รางวัลเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช ในงาน Malaysia Agro Excellence Awards 2022 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารรอง – เสริมพืช Transform Plus สูตร 1 และสูตร 2 มีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายนพกฤษฏิ์ กล่าวเพิ่มเติม “ในปีนี้เรามองผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรแบรนด์ Growing More จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรหวังช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกกว่า 20% มั่นใจผลิตภัณฑ์ Transform และ New Product ที่กำลังจะออกในช่วงไตรมาส 1 นี้จะเข้ามาหนุนยอดขาย ส่งผลรายได้รวม SCM ปี 2565 เติบโตตรงตามเป้าอย่างแน่นอน และสะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของซัคเซสมอร์ได้เป็นอย่างดี

สนใจผลิตภัณฑ์ Transform หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน LINE OA : https://lin.ee/c8TcJM0 หรือ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายซัคเซสมอร์ หรือสั่งซื้อผ่าน SCM Connext Application http://onelink.to/scm.connext พร้อมรับชมสาระน่ารู้เรื่องเกษตร https://www.youtube.com/c/KasetTransform หรือติดต่อข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.successmore.com call center 02-5115955

เกี่ยวกับซัคเซสมอร์



บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) บริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด

