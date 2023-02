กรุงเทพฯ 23 ก.พ. 2566 – ฝากไข่สำคัญยังไง ? โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนคุณสาว ๆ มาทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการฝากไข่ในช่วงวัย 20 -35 ปี ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ที่จะทำให้ได้ไข่ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด การเก็บไข่ไว้ล่วงหน้า ทำให้คุณสามารถวางแผนมีลูกได้ในวันที่พร้อม โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอายุที่มากขึ้นและไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงรังไข่เสื่อม ด้วยนวัตกรรมที่ก้าวหน้าขึ้นในสมัยนี้ ทำให้การฝากไข่เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคุณผู้หญิงที่วางแผนจะมีลูกแต่ยังไม่พร้อมในหลาย ๆ ปัจจัย และมีความสำเร็จสูงในการตั้งครรภ์

ปัจจุบันวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานช้าลง มีค่านิยมเป็นโสดมากขึ้น จริงจังกับการทำงาน อยากสร้างครอบครัวให้มั่นคงก่อนจึงค่อยตัดสินใจมีลูก นอกจากนี้ยังมีในส่วนของผู้หญิงที่อายุเพิ่มมากขึ้นนำมาซึ่งความเสี่ยงในการมีลูกยาก โดยปกติเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี อาจจะมีปริมาณไข่และคุณภาพของไข่ลดลง ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก และในผู้ที่มีประวัติว่าจะมีโอกาสเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเร็วก็มีภาวะเสี่ยงต่อรังไข่เสื่อม การฝากไข่ยังเป็นทางเลือกของคุณผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ ภาวะความเสี่ยงที่ไข่จะเสื่อมอาจเกิดจากผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรังไข่ หรือผู้ที่มักมีอาการเจ็บป่วยจากโรค เช่น โรคมะเร็งที่มีขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีการฉายแสงหรือให้เคมีบำบัด ซึ่งจะส่งผลให้ไข่ถูกทำลาย การฝากไข่ แช่ไข่แข็ง จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะกับสาวๆ ยุคใหม่ หรือสำหรับคุณผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ในช่วงนั้นๆ แต่ยังมีความต้องการที่จะมีบุตรในอนาคต การฝากไข่จึงเป็นการวางแผนการมีลูกได้เมื่อพร้อม เนื่องจากสามารถกำหนดช่วงอายุที่จะตั้งครรภ์ได้และลดความเสี่ยงในความผิดปกติของเด็กทีเกิดมา

ฝากไข่อุ่นใจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : นพ.ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร รพ.พญาไท 2 ด้วยประสบการณ์ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากมากกว่า 10 ปี เน้นการให้คำปรึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจปัญหาของผู้มีบุตรยากอย่างแท้จริง เพื่อการรักษาได้ถูกต้องตรงจุด สำหรับสาวโสดยุค 5G นี้ “เก็บไข่ไว้ก่อน พร้อมเมื่อไหร่มีลูกได้แน่นอน” ด้วยช่วงวัยที่มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่มั่นคง และยังไม่อยากมีลูกในตอนนี้ ก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการมีลูกไว้ในวันที่พร้อมได้ เพราะคุณภาพไข่นั้นขึ้นอยู่กับอายุเป็นหลัก หากเก็บไว้ก่อนอายุ 35 ปี ก็จะประสบความสำเร็จมากกว่า และในกลุ่มของคนที่มีคู่แต่ยังไม่พร้อมมีลูก ก็สามารถเก็บไข้ไว้ได้เช่นกัน “อย่ารอช้าจนอาจทำให้เกิดภาวะรังไข่เสื่อม” เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้เกิดเป็นภาวะมีบุตรยากในภายหลัง สาวๆ สามารถเตรียมพร้อมก่อนการฝากไข่ได้ด้วยตนเองเพียงดูแลสุขภาพโดยรวมของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รักษาสมดุลการนอน Sleep Cycle ทานวิตามิน อาหารเสริม และควบคุมความเครียด

ท่านใดที่สนใจและต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก ทางโรงพยาบาลพญาไท 2 กำลังจะจัดสัมนาในหัวข้อ The New Era of Fertility Technology ณ โรงแรมสุโกศลในวันที่ 25 ก.พ.2566 สามารถสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ Facebook : Phyathai2 Hospital

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร รพ.พญาไท 2 พร้อมให้การรักษาสำหรับสาวโสดที่ต้องการเก็บไข่เพื่อมีบุตรในอนาคต คู่สามี-ภรรยา ที่มีภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก และแม้แต่คู่รักใหม่ที่กำลังวางแผนเรื่องมีบุตร เราพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกด้วยศักยภาพสูงสุดในทุกด้านตลอดทุกขั้นตอน โดยทีมแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร รับรองด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยมาตรฐานคุณภาพ CCPC Infertility Program ประจำปี 2022-2025 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาล พญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น. โทร 0-2-617-2444 ต่อ 1057, 1058 หรือ Phyathai Call Center 1772