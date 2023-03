วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ธุรกิจด้าน Nutraceutical & Healthcare ผู้ให้บริการทางด้านกัญชง กัญชา และกระท่อมทางการแพทย์แบบครบวงจร นำทีมผู้บริหารเข้าพบคุณกันต์พจน์​ กิตติรัฐ​ศิริ ประทานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในงานด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรมทางด้านกัญชงและกระท่อม พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับนักกอล์ฟอย่างเป็นทางการ ซึ่งร่วมลงนามและเป็นพยานในงานแข่งขันกอล์ฟระดับโลก Thailand Long Drive Championship 2023 ณ Black Mountain Hua Hin Golf Club

นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ดร.ซีบีดี จำกัด กล่าวว่า “สารสกัด CBD จากในกัญชงคือเทรนด์ใหม่ของการแพทย์ในยุคนี้เลย เพราะสารนี้จะทำปฎิกิริยากับระบบ Endocannabinoid System ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท คุมสมดุลในร่างกาย เมื่อมาจับกับสาร CBD จะช่วยให้ผ่อนคลาย ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวดและบวมช้ำ รักษาอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ และอีกมากมาย นำไปสู่การสกัดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เรื่องการนอนหลับ บรรเทาเรื่องมะเร็ง โรคลมชัก พาร์กินสัน โรคต่างๆของทั้งคนและสัตว์ สารสกัด CBD จึงตอบโจทย์ในการใช้ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยเฉพาะเรื่องของกอล์ฟ”

คุณกันต์พจน์​ กิตติรัฐ​ศิริ ประทานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด กล่าวเสริมว่า “ถึงแม้ว่ากีฬากอล์ฟจะไม่ได้มีการปะทะร่างกายมากมายเมื่อเทียบกับกีฬาชนิดอื่น แต่ถ้าสังเกตให้ดี คนที่ชอบเล่นกอล์ฟส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บปวดกล้ามเนื้อในหลายๆส่วน ตั้งแต่บริเวณหลัง ข้อศอก ข้อมือ หัวไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า แทบจะทั้งตัวเลย เพราะกีฬานี้ต้องถือไม้กอล์ฟที่ค่อนข้างหนักและต้องมีการหวดสวิง ซึ่งถ้าเทคนิควงสวิงที่ไม่ถูกต้อง การบิดหรือหมุนลำตัวที่ผิด การหักโหมตีลูกแรงหรือเร็วเกินไป หรือเน้นใช้กำลังจากกล้ามเนื้อแขนมาก ทั้งๆที่กล้ามเนื้อหลังและแกนกลางยังไม่แข็งแรงและสมดุล จะส่งผลต่อข้อต่อ หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน ยิ่งทำซ้ำๆ ไม่ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีจะเกิดเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ ซึ่งปัญหาสุขภาพที่ว่ามาล้วนตรงกับคอนเซ็ปการรักษาของสาร CBD เป็นอย่างดี เลยเป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรมสุขภาพจาก CBD สำหรับกีฬากอล์ฟครับ”

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปิดตัวในบูธ ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนลงทะเบียนจากองค์การอาหารและยา (อย.) ได้แก่ 1. CBD Cooling Spray for Muscle Pain Relief ผลิตภัณฑ์สเปรย์ให้ความเย็นขนาดพกพา มีส่วนผสมของ CBD Isolate ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และ Methyl Salicylate ที่ช่วยให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น ซึ่งการผสมผสนานของ CBD และสารออกฤทธิ์อื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 2. CBD Ultra Tincture for Relaxing and Claiming น้ำมันหยด CBD เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวดแก้วขนาดเล็ก มาพร้อมหลอดหยดใช้สำหรับหยดผลิตภัณฑ์ใต้ลิ้น 1 หยด ประกอบด้วย CBD 1 mg สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วภายใน 30 นาทีเพียงหยดใต้ลิ้น ซึ่งช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวล ปรับสภาพจิตใจให้มีโฟกัส สงบดีขึ้น โดยไม่ส่งผลให้เกิดอาการมึนเมา ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวหลังจากเล่นกอล์ฟแล้ว ยังปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับเพื่อการฟื้นตัวที่ดีขึ้น

นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ดร.ซีบีดี จำกัด กล่าวปิดท้ายว่า “พวกเราได้ MOU กันอย่างเป็นทางการที่งาน Thailand Long Drive Championship 2023 ซึ่งเป็นงานประกวดแข่งกอล์ฟระดับโลก และจะมีผู้คร่ำหวอดในวงการกอล์ฟมากมายมาอยู่ในงานนี้ นี่เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่นวัตกรรม CBD จะได้ฉายแสงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการกีฬา การจับมือกันในครั้งนี้จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสมุนไพรและวงการกีฬาได้อย่างมหาศาล ต้องบอกก่อนว่าเรื่อง CBD กับวงการกีฬาไม่ใช่เรื่องใหม่ ในต่างประเทศนักกีฬาส่วนใหญ่เลือกใช้สาร CBD เป็นตัวช่วย (ภายใต้การดูแลของแพทย์) เพราะสามารถลดอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบให้เบาลง ไม่ส่งผลให้เกิดอาการมึนเมาและยังสามารถทำให้นักกีฬามีสมาธิกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ จึงเป็นตัวเลือกของนักกีฬา ที่ต้องใช้สาร CBD ควบคู่กับการเล่นกีฬา เช่น นักกีฬาสาย Extreme อย่างนักวิ่ง Trail, นักมวย UFC ที่จำเป็นต้องใช้สาร CBD เพื่อลดอาการเจ็บปวดและอาการอักเสบทุเลาลง ยังมีกีฬาชนิดอื่นๆ ถึงแม้จะไม่ใช้พลังงานมาก แต่ต้องใช้สมาธิอย่างเช่น กีฬาโยคะ อย่างที่บอกครับว่านโยบายของการทำบริษัท Dr.CBD พวกเราต้องการสร้างทางเลือกด้านสุขภาพและอยากให้คนไทยทุกคนมีมิติสุขภาพองค์รวมที่ดีที่สุด เพราะบุคลากรของประเทศไทยมีความสามารถระดับโลก ทั้งเหล่าแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่นักกีฬาไทยเอง เราทำ MOU ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และล่าสุดกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ถือเป็นการผนึกกำลังที่ยอดเยี่ยมของผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ถ้ามีโอกาสได้ร่วมกับกีฬาอื่นก็ถือเป็นการกระจายสิ่งดีๆ และนวัตกรรมของ CBD จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีประโยชน์ทั้งภาพลักษณ์ทางเศรฐกิจ อุตสาหกรรมสมุนไพร และวงการกีฬาไทยครับ”

สำหรับบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด มีโรงงานเพาะปลูกจากต้นน้ำสู่การสกัดไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 103 ดร.ซีบีดีถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในโรงเรือนระบบปิด 100% ซึ่งช่วยให้สามารถเฝ้าการเจริญเติบโตและควบคุมคุณภาพ ปราศจากสารกำจัดศัตรูพืช สารเคมีที่เป็นพิษเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพที่บุคคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับ เช่น นวัตกรรมอาหารเสริม ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือสำหรับต่อยอดพันธกิจเพื่อสุขภาพทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น

Dr.Pet CBD สร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้สัตว์เลี้ยง ด้วยนวัตกรรมจากสารสกัด CBD ที่บริสุทธิ์ ปลอดภัย สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเพื่อนตัวเล็กที่คุณรัก

Dr.Kratom Bio ศูนย์รวมเรื่องกระท่อมทางการแพทย์ ธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดและผลิตภัณฑ์จากการผลิตคุณภาพสูง ร่วมมือกับ Mr.Duncan Macrae ผู้จัดจำหน่ายและเชี่ยวชาญกระท่อมระดับท็อปของโลก

Dr.CBD Clinic คือ คลินิกแพทย์องค์รวมที่นำหลักการแพทย์แบบผสมผสานทั้งศาสตร์การแพทย์แผนโบราณและสมัยใหม่ รวมเทคนิคผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก ธรรมชาติบำบัด และการแพทย์ระดับเซลล์ มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื่อรัง ต่างๆ ตั้งแต่ อัลไซเมอร์, ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, โรคอ้วน และ โรคภูมิแพ้ตัวเอง

Nutribris ผู้ผลิตอาหารเสริมทางด้านสุขภาพ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชง กัญชา เวชภัณฑ์อาหารเสริม การันตีคุณภาพโดยมาตรฐานจาก GMP