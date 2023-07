เปิดวาร์ป 10 รีวิว เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพทั่วไทยจาก 10 Bloggers / Influencers ดัง ร่วมแข่งขันโปรโมตเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellness Journey

ททท. จัดโครงการ “Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience” (Discover the new YOU!) ภายใต้แนวคิด ‘Meaningful Wellness Journey’ ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่แตกต่างและมีความหมายให้ตอบโจทย์ตอบใจนักเดินทางสายสุขภาพ ด้วย 10 เส้นทางท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่สร้างสรรค์โดยนักออกแบบเส้นทางและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเสนอขายและสร้างการรับรู้ผ่านแคมเปญออนไลน์สุดปัง ใน “กิจกรรมแข่งขันโปรโมตเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ที่คัดเลือก 10 เส้นทาง ให้เหล่า Bloggers / Influencers ลงพื้นที่จริงร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านรีวิวสุดโดนใจ ลุ้นคว้า 6 รางวัล รวมมูลค่า 115,000 บาท ไปครอบครอง!!

10 รีวิวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จาก 10 Bloggers / Influencers ที่ร่วมแข่งขัน

“ค้นพบสุขภาพดีในความเอื้อเฟื้อของธรรมชาติปราจีนบุรี” ทริปท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ TravelKanuman / คา นู แมน 2 เท้าชาวท่องโลก

“ท่องเที่ยวนวัตวิถี ชุบชีวีด้วยวารีบำบัด” ทริปท่องเที่ยว อุดรธานี-หนองคาย (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ สูงวัยลุยไปทั่ว

“ธรรมชาติ บำรุง และผองเพื่อนขนปุย” ทริปท่องเที่ยว จ.ระยอง (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ สตีฟจิ๊บ Steve Jibs เด้นติสต์ชีวิตติดเที่ยว

“ Paradise on earth @Krabi” ทริปท่องเที่ยว จ.กระบี่ (2 วัน 1 คืน)

โดยเพจ Journey All Around

“ชุมพรประตูสู่แดนใต้ สุขภาพดีอย่างยั่งยืน รักษ์โลก ไร้โรค” ทริปท่องเที่ยว จ.ชุมพร (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ Bestie Wanderer คู่ซี้ตะลอนโลก

“ Retreat ร่างกาย Reboot จิตใจด้วยธรรมชาติบำบัด” ทริปท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ Wander Girls

“มหัศจรรย์ฉะเชิงเทรา คลอเคล้าสายนทีวิถีบางปะกง ใช้ชีวิตนอกกรอบ ออกตามล่าหาแรงบันดาลใจ” ทริปท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา (2 วัน 1 คืน) โดยเพจ เวลาเที่ยว “ Discovery Meaningful Wellness @Kanchanaburi” ทริปท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ mshappydiet

“เปิดประสาทสัมผัสรับการบำบัดจากพลังงานธรรมชาติ” ทริปท่องเที่ยว จ.ระยอง (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ TravelHolic ชีวิตติดเที่ยว

“ Bangkok Health Escape” ทริปท่องเที่ยว กรุงเทพฯ (3 วัน 2 คืน)

โดยเพจ โสดแล้วไปไหนก็ได้

