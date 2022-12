รัวหมัด ราวกับหนังแอ็กชั่น ผู้โดยสารอินเดียออกลีลาเพลงการต่อสู้ ราวกับมหากาพย์รามายณะ ไฟลต์กรุงเทพ สู่โกลกาตา ด้านสายการบินต้นเรื่องยังเงียบ

วันที่ 28 ธ.ค.2565 อินเดียทูเดย์ รายงานเหตุทะเลาะวิวาทโดยผู้โดยสาร บนเที่ยวบินของสายการบินไทย สมายล์ จาก กรุงเทพฯ ไป โกลกาตา อินเดีย โดยมีคลิปชาย 2 คนกำลังโต้เถียงกัน ขณะที่แอร์โฮสเตสพยายามเข้าไปจัดการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ทางผู้โดยสารรายอื่นๆ ได้ถ่ายคลิปไว้ ก่อนนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์

โดยชายรายหนึ่งที่อยู่ในคลิป ได้พูดว่า “นั่งลงเงียบ” ขณะที่อีกคนได้กล่าวว่า “วางมือลง” ในช่วงเวลาไม่กี่นาที การทะเลาะวิวาทก็เปลี่ยนจากโต้เถียงกัน ไปเป็นการทำร้ายร่างกาย โดยชายรายหนึ่งตบหน้าอีกคนอย่างแรง และก็มีหลายคนเข้ามาร่วมชุลมุน รัวหมัดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ชายอีกรายหนึ่งเพียงแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้น

Not many smiles on this @ThaiSmileAirway flight at all !

On a serious note, an aircraft is possibly the worst place ever to get into an altercation with someone.

Hope these nincompoops were arrested on arrival and dealt with by the authorities.#AvGeek pic.twitter.com/XCglmjtc9l

— VT-VLO (@Vinamralongani) December 28, 2022