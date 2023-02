บัวขาวโพสต์เฟซบุ๊ก หลังเพจโดนรุมรีพอร์ต วอนมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก คนก่อตั้งช่วยด้วย คนไทยลั่น แจ้งมา ทัวร์ไทยพร้อมซัด ไม่แพ้ใครในจักรวาลนี้แน่

วันที่ 11 ก.พ.2566 เพจเฟซบุ๊กบัวขาว บัญชาเมฆ ได้โพสต์ข้อความว่า “พี่มาร์คครับ ช่วงนี้ เพจเรามีโดนรีพอร์ตเยอะ อย่างไรช่วยเซฟน้องบัวด้วยครับ #เซฟบัวขาว #MarkZuckerburg” สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมาก

ทั้งนี้ทางเพจได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Dear Mark Zuckerberg Our FB page has been reported a lot lately. Please help us #savebuakaw

โดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างคึกคัก โดยมีคนบอกให้จัดเฟซบุ๊กของคนที่มารีพอร์ต เพราะถือว่าทัวร์ไทยก็ไม่แพ้ใครในจักรวาลนี้