ทำความรู้จัก “จอร์จ ฟอลคอน” ทายาทของ ‘ท้าวทองกีบม้า’ และ ‘คอนสแตนติน ฟอลคอน’ กับเส้นทางชีวิตในอนาคต รวมถึงชะตากรรมรุ่นหลาน จากละคร พรหมลิขิต

วันนี้ (19 ต.ค. 66) เริ่มฉายให้ได้รับชมวันแรก ก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียล สำหรับละครฟอร์มยักษ์ “พรหมลิขิต” ภาคต่อของละครที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง อย่างเรื่อง ‘บุพเพสันนิวาส’ ซึ่งดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ รอมแพง

เรียกได้ว่ากลับมาในครั้งนี้ นอกจากจะมีมีสีสันความบันเทิงในเรื่องแล้ว ด้านเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ก็เข้มข้นขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างกรณีเรื่องราวชีวิตสุดรันทดของ “ท้าวทองกีบม้า” หรือ มารีอา กูโยมาร์ เด ปิญญา และ มารี กีมาร์

หลังสามี “เจ้าพระยาวิไชเยนทร์” หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ถูกประหารชีวิต และริบราชบาตร อีกทั้งหลวงสรศักดิ์ พระโอรสในสมเด็จพระเพทราชา หลงใหลพึงใจในรูปโฉมของท้าวทองกีบม้า และมีพระประสงค์ที่จะนำนางไปเป็นภริยา แต่นางปฏิเสธ

ทำให้ชีวิตของ ‘ท้าวทองกีบม้า’ พลิกมาเจอมรสุมมากมาย ทั้งยังต้องทนทุกขเวทนากับการถูกคุมขัง

โดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ในงานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 3 “อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ” นักเขียน นักค้นคว้าที่คร่ำหวอดในวงการประวัติศาสตร์ไทย ร่วมเสวนาและเผยถึงประเด็น ‘ทายาทของตระกูลฟอลคอน’ ยังคงมีชีวิตอยู่

พร้อมเผยว่า มีข้อมูลปรากฏใน ‘Journal of the Siam Society’ เรื่อง ‘An Early British Merchant in Bangkok’ (พ่อค้าอังกฤษคนแรกในกรุงรัตนโกสินทร์) โดย Adey R. Moore และเผยแพร่โดยกรมศิลปากรระบุว่า

‘คอนสแตนติน ฟอลคอน’ และ ‘ท้าวทองกีบม้า’ แต่งงานกัน มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน นั่นก็คือ “จอร์จ ฟอลคอน” เมื่อบุตรชายท่านนี้เติบโตได้รับราชการในแผ่นดินสยามในตำแหน่งทูต และถูกส่งไปยังเมืองท่าของฝรั่งเศส คือเมืองปอนดิเชอรี เมืองชายฝั่งโคโรแมนเดล ประเทศอินเดีย

“จอร์จ ฟอลคอน” ได้แต่งงานกับหญิงเชื้อสายโปรตุเกส และมีทายาทเป็นหญิงหลายคน และหนึ่งในนั้นเป็นชาย ชื่อ “จอห์น ฟอลคอน”

“จอห์น ฟอลคอน” ได้ถูกจับตัวกวาดต้อนเป็นเชลยไปยังพม่าด้วย เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ว่า ‘จอห์น’ สามารถหลบหนีกลับมาสยามได้อีก หลังจากนั้นใน 2-3 ปีต่อมา จอห์นได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวย่านวัดซางตาครูส ซึ่งเป็นเชื้อสายของแม่จอห์นนั่นเอง

นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของทายาทรุ่นหลานอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้อพยพมาอยู่ย่านซางตาครูสในย่านกุฎีจีน กรุงสยาม ซึ่งนับเป็นย่านที่ความเก่าเเก่อย่างมากของกรุงเทพฯ โดยตั้งอยู่ริมฝั่งเเม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก ส่วนอีกด้านจะอยู่ติดกับปากคลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง

โดยย่านนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีมาตั้งเเต่สมัยอยุธยา และคาดว่ายังคงมีทายาทของ ‘คอนสแตนติน ฟอลคอน’ และ ‘ท้าวทองกีบม้า’ สืบเชื้อสายมาจนปัจจุบัน