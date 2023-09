มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 “หางโจวเกมส์” ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ใกล้จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว โดยในช่วงคำวันนี้ (23 กันยายน 2566 ) จะมีพิธีเปิดภายใต้แนวคิด เอเชียนเกมส์ รักษ์โลก

โดยโชเซียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ได้ปล่อยวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับโชว์ที่ผู้เข้าชมพิธีเปิดจะได้เห็นในค่ำคืนนี้ พร้อมระบุว่า “อีกไม่ถึง 3 ชั่วโมงก่อนพิธีเปิดในค่ำคืนนี้ คุณเดาธีมพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ ที่หางโจว ได้หรือไม่? 1.น้ำ 2.ภูเขา 3.พระจันทร์ ”

Less than 3 hours to the grand opening tonight…Spoiler alert! 👀

Can you guess the theme element for the opening ceremony of the 19th Asian Games Hangzhou?

A. Water 🌊

B. Mountains ⛰️

C. The Moon 🌕#19thAsianGames #Hangzhou pic.twitter.com/4PDTwpxYyi

— 19th Asian Games Hangzhou 2022 Official (@19thAGofficial) September 23, 2023