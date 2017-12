โหมโรง”ภูเก็ตธอน”! “แพนเค้ก” นำทัพศิลปินร่วมวิ่ง “เจลลี บีช รัน”

ความเคลื่อนไหว “ภูเก็ตธอน 2017” ที่สะพานหิน จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 60 ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่หาดในหาน มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด มหาชน เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง “ยูเมะพลัส เจลลี บีช รัน 2017 ระยะทาง 5 กม. หนึ่งในไฮไลท์ สำคัญก่อนการแข่งขัน “ภูเก็ตธอน 2017” ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 10 ธ.ค. นี้ โดยมี ดารา นักแสดง นำโดย “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงสาวชื่อดัง, และไอดอลสาว Sweat16! เกิร์ลกรุ๊ป พร้อมด้วย 5 ศิลปินตลกระดับท็อปของญี่ปุ่น

มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา กล่าวว่า “กิจกรรม ยูเมะพลัส คลีน เดอะ บีช เป็นกิจกรรมพิเศษที่เราอยากทำเพื่อชุมชนและนักวิ่ง เราคิดว่าการใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้นักวิ่งได้รับทั้งความปลอดภัย และทำให้เส้นทางวิ่งสะอาดตา เราจึงอาสาเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. ก่อนการแข่งขันวิ่ง ยูเมะพลัส เจลลี บีช รัน 2017 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เราขอมอบให้นักวิ่งและคนในชุมชนได้อยู่บนพื้นที่ที่สวยงาม และสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมหวังว่าจะเป็นแคมเปญที่ช่วยรณรงค์ให้ผู้คนได้หันมาใส่ใจและช่วยทำความสะอาดชายหาดกันมากขึ้น

สำหรับ “ภูเก็ตธอน 2017” ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) สมาพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะแข่งขันวันที่ 10 ธ.ค.นี้ ที่บริเวณสะพานหิน จ.ภูเก็ต แบ่งเป็น 3 ระยะทางภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์ คือ THE CAPE หรือฟูลมาราธอน (42.195 กม.) , THE BAY หรือฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) และ THE OLD TOWN หรือมินิมาราธอน (10 กม.) ซึ่ง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ จะลงแข่งขันในระยะ ฮาล์ฟมาราธอน ด้วย รวมถึงนักวิ่งอีลิท (Elite) จากนานาชาติมาร่วม นำโดย โซห์ รุย ยง จากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองการแข่งขันวิ่งมาราธอนในซีเกมส์ 2 สมัยติด ปี 2015 และ 2017, เฟอร์นันโด คายาดา แชมป์โลกฮาล์ฟมาราธอน ปี 2014 ชาวสหรัฐ, ทาคาฮิโร ซูนาดะ เจ้าของสถิติโลกสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ