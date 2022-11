รถถัง จิตรเมืองนนท์ โชว์ความแข็งแกร่งเอาชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์เหนือ โจเซฟ ลาซิรี ป้องแชมป์มวยไทย รุ่นฟลายเวต ด้านคริสเตียน ลี รวมแชมป์ 2 รุ่น

รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย โชว์ความแข็งแกร่งเกินต้าน ด้วยการเอาชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์เหนือ โจเซฟ ลาซิรี ผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ในศึก ONE Fight Night 4 : เคียมเรียน vs คริสเตียน เมื่อ 19 พ.ย. ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์

เกมการชกรถถังเป็นฝ่ายเดินหน้าเปิดเกมรุกตั้งแต่ยกแรก มีการต่อยหมัดซ้ายสลับขวา ขณะที่ โจเซฟ เน้นตั้งรับถอยวนไปรอบเวที ๆ จนมาช่วงท้ายเกมปลายยกที่ 4 และยกที่ 5 รถถัง ต่อยหมัดเรียกนับ 8 ได้ถึง 2 ครั้ง

ครบยกรถถังคว้าชัยไปได้แบบขาดลอย ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) เป็นครั้งที่ 4 และยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายในรูปแบบมวยไทยและคิกบอกซิ่ง ตลอดการชก 12 ไฟต์ที่ผ่านมาใน ONE

ส่วนคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่าง เคียมเรียน อับบาซอฟ เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต (185 ป.) กับผู้ท้าชิง คริสเตียน ลี ดีกรีแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต (170 ป.) ที่หมายมั่นจะซิวแชมป์สองรุ่นมาครอง

โดยคู่นี้ตกลงชกในพิกัดเฉพาะ 186.25 ป. เนื่องจาก เคียมเรียน ทำน้ำหนักไม่ผ่าน จึงเสียแชมป์โลกบนหน้าตาชั่ง ทำให้ คริสเตียน ลี เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ได้เข็มขัดในการแข่งขันครั้งนี้ หากเอาชนะได้ แต่ถ้า คริสเตียน เอาชนะไม่ได้ แชมป์รุ่นเวลเตอร์เวตจะ “ว่าง” ลงตามกฎ

เกมยกแรก เคียมเรียน ได้จังหวะต่อยหมัดซัด คริสเตียน ลี จนร่วงลงไปก่อนจัดออกอาวุธใส่ชุดใหญ่ ทว่า คริสเตียน ยังแข็งใจเอาตัวรอดผ่านช่วงวิกฤตในยกแรกไปได้ ยกสองและยกสาม คริสเตียน เร่งเกมมาได้ดีขึ้น จนเรียกเลือดจาก เคียมเรียน ได้ไม่น้อย

ปลายยกสี่ ยอดนักสู้สัญชาติสิงคโปร์-อเมริกัน รัวจัดหนักใส่แชมป์เก่าที่พละกำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนสุดท้ายกรรมการต้องจับแพ้ทีเคโอไปในนาทีที่ 4.22 ของยกที่ 4 ส่งผลให้ คริสเตียน ลี ขึ้นแท่นกลายเป็นดับเบิลแชมป์โลก 2 รุ่น พร้อมกับคว้าโบนัส 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.8 ล้านบาท

สรุปผลการแข่งขันทุกคู่

คู่ในรายการ

คริสเตียน ลี ชนะทีเคโอ เคียมเรียน อับบาซอฟ นาทีที่ 4:20 ของยกที่สี่ (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต 185 ป.)

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจเซฟ ลาซิรี (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต 135 ป.)

สเตฟาน โลมาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ บิเบียโน เฟอร์นานเดส (MMA แคตช์เวต 153.25 ป.)

คอสโม อเล็กซานเดร ชนะน็อก ควน เซอร์วานเตส นาทีที่ 1:23 ของยกที่สอง (มวยไทย รุ่นเวลเตอร์เวต 185 ป.)

คิม แจ วุง ชนะทีเคโอ เควิน เบลิงกอน นาทีที่ 2:33 ของยกแรก ( MMA รุ่นแบนตัมเวต 145 ป.)

คู่นำเข้ารายการ

โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ชนะคะแนนเสียงข้างมาก วลาดิเมียร์ คุซมิน (มวยไทย แคตช์เวต 148 ป.)

รุสลัน เอมิเบก อูลู ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อีสิ ฟิติเคฟู (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต รุ่น 185 ป.)

แดเนียล เคลลี ชนะซับมิชชัน มาเรีย โมลชาโนวา นาทีที่ 2:15 ยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต)

เลียม โนแลน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็ดดี อาโบโลโซ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 170 ป.)