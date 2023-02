“วิซ คาลิฟา” แร็ปเปอร์ดัง ลงนวมซ้อมมวยไทย กับ นักมวยดัง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9”

“วิซ คาลิฟา” แร็ปเปอร์ชื่อดัง ลงนวมซ้อมมวยไทย กับ นักมวยดัง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก วัน โพสต์ขอบคุณที่มาฝึกด้วยกัน

ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แชมป์โลกฟลายเวต คิกบ็อกซิ่ง วัน แชมเปียนชิพ ที่ได้รับฉายาจากแฟนมวยต่างชาติว่า “The Kicking Machine” (เครื่องจักรจอมเตะ) อีกหนึ่งนักมวยไทยชื่อดัง โพสต์ภาพถ่ายคู่กัน “วิซ คาลิฟา” แร็ปเปอร์ชื่อดัง ที่มาฝึกซ้อมมวยไทย

โดย ซุปเปอร์เล็ก เขียนข้อความ ระบุว่า thank you for training together (ขอบคุณที่มาฝึกด้วยกัน)

ทั้งนี้ สำหรับ “วิซ คาลิฟา” เป็นแร็ปเปอร์ชื่อดัง ที่สาวกเพลงแนวฮิปฮอปตัวจริงคุ้นเคย ด้วยพรสวรรค์และฝีมือในการสร้างสรรค์เพลงอัน จัดจ้าน ทำให้ผลงานเพลงของเค้าได้รับความนิยมจากสาวกเพลงแนวฮิปฮอปเรื่อยมา