อัล-อิตติฮัด ทีมดังของประเทศซาอุดีอาระเบีย ประกาศคว้าตัว เอ็นโกโล ก็องเต กองกลาง เชลซี มาร่วมทีมอย่างทางการด้วยสัญญา 4 ปีพร้อมค่าเหนื่อยรวม 100 ล้านยูโร

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ก็องเต ซึ่งจะไม่ขยายสัญญากับ เชลซี ที่กำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ บรรลุข้อตกลงในการย้ายมาร่วมทีม อัล-อิตติฮัด แชมป์ซาอุดี โปร ลีก เป็นที่เรียบร้อย โดยเหลือแค่การประกาศทางการ

Don't listen to the fake news⛔️

Kanté is an Ittihad player now! ✍️🤩

📦 to 📦#WelcomeBox2Box

pic.twitter.com/1LV3lE0MqU

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023