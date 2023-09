รถถัง จิตรเมืองนนท์ และ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย สองยอดมวยแห่งยุค ควงคู่กันติดท็อป10 ของนักกีฬา ONE ที่มีผู้ติดตามนโลกโซเชียลสูงที่สุด

จากการจัดอันดับนักกีฬา ONE ทุกประเภทกีฬา โดยเรียงตามฐานผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียครอบคลุมหลายแพลตฟอร์ม ปรากฏว่า “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต นั่งแท่นอันดับ 1 ด้วยจำนวนผู้ติดตาม 5.1 ล้านแอ็กเคานต์ ด้านขวัญใจเมียนมา “ออง ลา เอ็น ซาง” รั้งอันดับ 2 ด้วยตัวเลข 4.2 ล้าน ส่วนที่ 3 คือซูเปอร์สตาร์มวยไทย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ที่ใช้เวลาไม่ถึง 5 ปี สร้างผู้ติดตาม 3.6 ล้าน ยังมีอีกหนึ่งขวัญใจชาวไทยคือ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เพิ่งเข้าสังกัด ONE เพียงสองปีกว่า มีผู้ติดตามอยู่ที่ 1.6 ล้านแอ็กเคานต์

ONE ยืนหยัดสร้างฮีโร่ในชีวิตจริง ด้วยพลังโซเชียลมีเดียของ ONE ที่มีฐานแฟนคลับมากกว่า 76 ล้านแอ็กเคานต์ทั่วโลก ในหลากหลายแพลตฟอร์ม หลายภาษา ทำให้คนจากนานาประเทศเข้าใจเรื่องราวของนักกีฬาแม้จะไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน ONE ได้เปลี่ยนชีวิตนักกีฬาจำนวนมาก จากนักสู้ตัวเล็ก ๆ ในสายตาคนทั่วโลก กลายเป็นที่รู้จักกว้างขวาง สร้างแฟนคลับใหม่ ๆ ได้ผู้ติดตามในแวดวงที่เปลี่ยนไปจากเดิม

ONE ใช้วิธีการถ่ายทอดเรื่องราว เผยให้เห็นตัวตนของคน ๆ หนึ่งที่ไม่ใช่แค่ในบทบาทของนักสู้ นำเสนอแง่คิดและมุมมองต่อปัญหาและอุปสรรค การขวนขวาย ดิ้นรน เพื่อให้พวกเขาไปถึงฝัน สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

นักกีฬาของ ONE จึงไม่ใช่เพียงคนที่ขึ้นสังเวียนเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัว แต่ ONE สร้างภาพลักษณ์ของนักกีฬาและอาชีพนักสู้ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ มีสถานะงาน-การเงินที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับ เป็นไอดอล เป็นฮีโร่ที่หลายคนอยากเดินตาม

แต่ที่มากไปกว่านั้น ONE ยังผลักดันให้นักกีฬาเป็นได้มากกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้ คำว่า “ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก” ไม่ใช่เรื่องไกล เมื่ออยู่ภายใต้สังกัดที่พร้อมและมีกำลังที่จะสนับสนุนให้พวกเขาไปถึงจุดสูงสุดนั้น