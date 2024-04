หัวใจล้วนๆ เสกสรร เปิดผลเอกซเรย์ หลังพ่ายนักชกญี่ปุ่น ดั้งจมูกร้าว-ซี่โครงหักตั้งแต่ยกแรก แต่อดทนยืนสู้จนครบ 3 ยก แฟนมวยแห่ให้กำลังใจ

หลังการชก ศึกมวย ONE รายการ ONE ฟรายเดย์ ไฟต์ 58 หรือ ONE ลุมพินี 58 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่เวทีลุมพินี ในการชกคู่ที่ 8 ของรายการ ในรุ่นมวยไทย แคตช์เวต (142 ป.) เสกสรร อ.ขวัญเมือง นักชกชาวไทยจอมเก๋าวัย 35 ปี พบกับ ยูทาโร อาซาฮี คู่ชกชาวญี่ปุ่น วัย 24 ปี



ผลปรากฎว่า นักชกชาวญี่ปุ่นอาศัยร่างกายที่แข็งแรงกว่า ออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งและรวดเร็ว ครบ 3 ยก สามารถเอาชนะคะแนน ไปได้แบบเป็นเอกฉันท์

หลังเกม เสกสรร อ.ขวัญเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Wasan Islam เผยถึงอาการบาดเจ็บหลังการชก ความว่า ขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงเอกซเรย์เรียบร้อย ผลดั้งจมูกร้าวและกระดูกซี่โครงหัก 2 ซี่ โดยยกแรกดั้งจมูกร้าวและซี่โครงหัก ขอบคุณตัวเองที่อดทนชกจนครบ 3 ยก



หลังโพสต์มีแฟนมวยจำนวนมาก เข้ามาให้กำลังใจ เสกสรร ให้หายไวๆ และกลับมาต่อสู้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง