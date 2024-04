ศึกมวย ONE รายการ ONE ฟรายเดย์ ไฟต์ 58 หรือ ONE ลุมพินี 58 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ที่เวทีลุมพินี

คู่ที่ 8 ของรายการ ในรุ่นมวยไทย แคตช์เวต (142 ป.) เสกสรร อ.ขวัญเมือง นักชกชาวไทยจอมเก๋าวัย 35 ปี พบกับ ยูทาโร อาซาฮี คู่ชกชาวญี่ปุ่น วัย 24 ปี

ในยกแรกนักชกญี่ปุุ่นพยายามเดินเข้าใส่เพื่อหาทางเข้าทำ และมีจังหวะที่ได้ออกอาวุธใส่ เสกสรร ในขณะที่นักชกชาวไทยอาศัยความเก๋าในการเดินเกม จบยกแรกไปแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น

ยกที่สอง ทั้งคู่เริ่มเดินเข้าหากันมากขึ้น และมีช่วงที่ เสกสรร ลงไปนั่งกับพื้นจนกรรมการต้องนับ หลังจากนั้น อาซาฮี ก็เดินหน้าต้อนและรัวหมัดใส่เสกสรรแบบไม่ยั้งอยู่หลายวินาที แต่นักชกชาวไทยยังสู้ต่อพยายามออกหมัดแต่ดูจะไม่เข้าเป้า เนื่องจากนักชกญี่ปุ่นอาศัยความเร็วหลบหลีก

ในยกที่สามเสียงกองเชียร์ดังสนั่น เสกสรร ได้ออกแข้งใส่นักชกญี่ปุ่นบ้าง แต่ยังไม่จะแจ้ง ในขณะที่อาซาฮี ดูแรงยังเหลือและใช้ความว่องไวในการหลบหลีกเพื่อให้นักชกไทยไล่ตามก่อนรอสวน กดจบยก ด้วยความมั่นใจของ ยูทาโร อาซาฮี นักชกญี่ปุ่น

ผลปรากฎว่าผลการนับคะแนน กรรมการให้ ยูทาโร อาซาฮี เอาชนะไปแบบเป็นเอกฉันท์