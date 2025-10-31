ต่อยอดความสำเร็จจากปีแรกสู่ปีที่สองของเวที HealthTech X 2 The Future โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด (SYNHUB) โดยเปิดพื้นที่ให้นวัตกร บุคคล ชุมชน และองค์กร ได้เปลี่ยนพลังความคิด-ศักยภาพ ให้กลายเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์สังคมไทย ภายใต้แนวคิด ‘The Future เพราะอนาคตของสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากวันนี้’
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการ สสส.
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการ สสส. เผยว่า เวทีนวัตกรรมครั้งนี้ได้คัดเลือกทีมนวัตกรจากทั่วประเทศ จำนวน 22 ทีม แบ่งเป็น 19 ทีมในประเภทประชาชนทั่วไปและสตาร์ตอัป ผลงานได้ที่รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ แอปพลิเคชันประเมินภาวะทางเดินปัสสาวะอุดกั้นด้วยเสียงสำหรับผู้สูงอายุ จากทีม Eldente นอกจากนี้ยังมี 3 ทีมในประเภทผู้ประกอบการทั่วไป ผลงานได้ที่รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ แอปฯ แนะนำท่ายืดเหยียด สำหรับผู้สูงอายุและผู้ใช้แรงงาน จากทีม ERTIGO
แอปพลิเคชันประเมินภาวะทางเดินปัสสาวะอุดกั้นด้วยเสียง สำหรับผู้สูงอายุ จากทีม Eldente
ผลงานได้ที่รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปและสตาร์ตอัป
ขณะเดียวกัน งานนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และภาวะติดเตียงได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ได้จำกัดภายในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ โดยมี สสส. เป็นผู้นำทีมขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในครอบครัว-ชุมชน การเดินทางครั้งนี้จึงเป็นการชวนทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนประเทศ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
“ผลงานของทุกทีมตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การดื่มสุรา สูบบุหรี่ นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้คนไทยดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงเทคโนโลยีมาสู่การป้องกันโรค ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญของการสร้างสุขภาวะในยุคดิจิทัล ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สสส. จะสนับสนุนให้เกิดขยายผลเป็นธุรกิจเพื่อสังคม นำไปต่อยอดใช้งานได้จริงภายในบ้าน ชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไทย เตรียมส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป” นายสัมพันธ์ เน้นย้ำ
น.ส.รัศมี สืบชมภู หัวหน้าโครงการ HealthTech X 2 The Future
ด้าน น.ส.รัศมี สืบชมภู หัวหน้าโครงการ HealthTech X 2 The Future เสริมว่า การดำเนินงานปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มุ่งบ่มเพาะด้าน HealthTech เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งยังสามารถใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในสังคม รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ สิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการต่อยอดการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้นวัตกรทุกทีมนำผลงานไปใช้ประโยชน์ พร้อมขยายผลได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
น.ส.พรพิมล สถิรรัตน์ CEO บริษัท บีนิวเทค จำกัด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประกอบการทั่วไป
ในอีกมุมหนึ่ง น.ส.พรพิมล สถิรรัตน์ CEO บริษัท บีนิวเทค จำกัด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประกอบการทั่วไป เชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงการดูแลสุขภาพกายได้ โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูง จากแนวคิดนี้จึงเกิดเป็น ‘ERTIGO’ แอปพลิเคชันกายภาพบำบัดออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ใช้แรงงานที่มีอาการปวดเรื้อรัง สามารถประเมินความเสี่ยงของกล้ามเนื้อ รวมถึงโครงสร้างร่างกายผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ พร้อมรับคำแนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคล ตลอดจนติดตามผลลัพธ์สุขภาพ เพื่อสร้างแนวทางการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
โครงการ HealthTech X 2 The Future จึงไม่เพียงเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมเท่านั้น ทว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพ ที่เทคโนโลยีและคนรุ่นใหม่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง