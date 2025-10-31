วันนี้ (30 ต.ค. 2568) – ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นคู่พระบารมีเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และด้วยพระราชดำรินานัปการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ พร้อมมุ่งสืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศสืบไป

ภายในพิธี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งร่วมกันเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 1 นาที จากนั้น ดร.คงกระพันได้ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามแสดงความอาลัย ตามลำดับ

