ยกทัพเวิลด์คลาสอีเวนต์ฉลองคริสต์มาส–เคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่
สยามพารากอน โกบอลแลนด์มาร์คเดสติเนชั่น สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุข ฉลองเทศกาลคริสต์มาส และเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ กับงาน “Siam Paragon The Magical Celebration 2026” เชิญทุกคนร่วมฉลองและมีความสุขไปกับมหกรรมอีเว้นท์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักช้อปทั้งศูนย์ฯและห้างฯ ตลอดเดือนธันวาคมนี้
โดย สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศ ณ พาร์ค พารากอน ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ธันวาคม 2568 ตื่นตาไปกับ Revue de Rue คณะการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมสมัยจากประเทศฝรั่งเศส โดยจัดแสดง 2 รอบเวลา 18.00 น. และ เวลา 20.00 น.เปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
พร้อมกันนี้ ตลอดเดือนธันวาคม เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่า ซานต้า แซนตี้ และขบวนพาเหรดแฟนซี ที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส ทั่วทุกพื้นที่ของสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2568 และทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 13.00 น. / 15.00 น. และ 17.00 น.
และสนุกไปกับมหกรรมคอนเสิร์ตทั่วทุกพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 30 ธ.ค.นี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์
ชั้น 1 ยกทัพศิลปินดังร่วมมอบความสุข อาทิ จา-เต้, เฟย์-เมย์, บอส-โนอึล, เลเวล, หล่งลี-อาร์ม ,บิลลี่-เบ้บ และ ดู-มัน-ดิ-เจน-ไฟว์, เน็กซ์โทเปีย ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.- 31 ธ.ค. เต็มอิ่มไปกับศิลปินแถวหน้า อาทิ อะตอม-ชนกันต์,พรู-ธันวา, ลิปตา, ไอซ์-ศรัณยู, เพอร์เซส, และนับถอยหลังในคืนวันที่ 31 ธ.ค.ไปกับ ทิลลี่ เบิร์ดส์ ส่วนพื้นที่พาร์ค พารากอน ตั้งแต่วันที่ 30-31 ธ.ค. มันส์ไปกับศิลปินหน้าใส สวีซดรีม, วิม-กานต์ กษิดิ์เดช, ก่อนจะเข้าสู่คืนวันสิ้นปีกับศิลปินสาวเสียงดี อิ๊งค์-วรันธร และคู่จิ้นแห่งปี “เก่ง-น้ำปิง” พร้อมด้วย
เซอร์ไพรส์โชว์สุดฮอตจาก ธามไท ที่มาร่วมนับเวลาถอยหลังส่งความสุขมอบรอยยิ้มข้ามปีไปด้วยกัน
นอกจากนี้ สยามพารากอนยังมอบความสุขแบบ Non Stop จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลุ้นและแลกรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รับคูปอง ชิงโชค 1 ใบ ภายในวันเดียวกัน พิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายบัตรเครดิตกสิกรไทย รับคูปองเพิ่มเป็น 2 ใบ เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่!!! บ้านเดี่ยวโครงการ บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน จาก SC Asset และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
พบความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้
ณ สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp