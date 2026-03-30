การเลือกแว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟ อย่างที่รู้กันดีว่า ต้องใช้ความละเอียดในการเลือกอย่างมาก เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ ค่าสายตาอย่างเดียว แต่ต้องดูไลฟ์สไตล์ด้วย ด้วยความที่เลนส์ชนิดนี้ ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละคน หากเลือกได้เหมาะสมจะใส่สบาย มองชัด และปรับตัวง่ายมาก

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การเลือกซื้อ ” เลนส์โปรเกรสซีฟที่ดี ” สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ดูว่า เลนส์โปรเกรสซีฟ ราคา เท่าไหร่ ? แต่ต้องดูว่ามันเหมาะกับค่าสายตาของเราหรือไม่ ซึ่งในหัวข้อนี้ ISOPTIK ได้นำวิธีประเมินการเลือกซื้อเลนส์โปรเกรสซีฟ ให้เหมาะกับตัวเองฉบับมือใหม่ มาฝากทุกคนกัน

เมื่อได้รู้วิธีประเมินการเลือกซื้อ แว่นเลนส์โปรเกรสซีฟ ให้เหมาะกับตัวเองแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การประเมินไลฟ์สไตล์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ และต้องพิจารณาควบคู่ไปกับหัวข้อข้างต้น เพื่อให้การเลือกโครงสร้างเลนส์แมตช์กับการใช้ชีวิตของคุณมากที่สุด …

  1. รุ่นเริ่มต้น ( Basic Level )
    • เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ หรือผู้ที่ต้องการทดลองคุณภาพก่อนตัดสินใจใช้งานระยะยาว เลนส์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตาอย่างละเอียด ตัวเลนส์จะสร้างตามความละเอียด 25 เท่า ทำให้มองเห็นได้ชัดกว่าการใช้เลนส์ชั้นเดียวแบบทั่วไป
    • ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ รุ่นเริ่มต้น : 18,800 บาท

สัมผัส แว่นเลนส์โปรเกรสซีฟ เฉพาะบุคคล ออกแบบสบายตา ได้ที่ ISOPTIK

หากเลือกตัดแว่นตาที่ ศูนย์แว่นตาโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ISOPTIK คุณจะได้รับ แว่นเลนส์โปรเกรสซีฟ ที่คุณภาพคุ้มราคากลับไปแน่นอน ! เพราะทางร้านของเรา มีทั้งทีมนักทัศนมาตร และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และวิเคราะห์การใช้สายตาอย่างละเอียด ซึ่ง ปรมาจารย์โบบิ จะเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้โดยตรง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับแว่นตาโปรเกรสซีฟ ที่ใส่สบาย และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้มากที่สุด พร้อมรับประกันความพึงพอใจสูงสุด 180 วัน

  • แว่นโปรเกรสซีฟ ISOPTIK รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง สูงสุด 6 เดือน
  • ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด เริ่มต้นคู่ละ 33,800 บาท
  • สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด ไอซอพติก ก็มีเลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลรุ่นประหยัด ราคาเริ่มต้นคู่ละ 18,800 บาท

ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ISOPTIK

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

LINE ID : @isoptik

Tel : 086-565-5711

Tel : 086-970-0794

Master Bobi Tel : 081-538-4200

Email : [email protected]

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ศูนย์ เลนส์โปรเกรสซีฟ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ISOPTIK

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 208

ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น.

หยุดทุกวันจันทร์ , อังคาร

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