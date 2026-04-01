หากใครได้มีโอกาสมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราช หนึ่งในหมุดหมายยอดนิยมที่ต้องแวะเช็กอินคือ ‘Wanderwoods’ คาเฟ่ดีไซน์เก๋ที่โอบล้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่นราวกับหลุดเข้าไปในป่าลึก ทว่าเบื้องหลังความสวยงามและอากาศที่เย็นสบายเพื่อต้อนรับลูกค้าตั้งแต่เช้าจรดค่ำ กลับต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหาศาลที่เจ้าของธุรกิจต้องเผชิญ นั่นคือ ‘ค่าไฟ’ ที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
เมื่อ ‘ค่าไฟ’ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของธุรกิจ
ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่และการเปิดให้บริการยาวนานตั้งแต่ 08.00 – 22.00 น. ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งระบบปรับอากาศ เครื่องจักรในครัว และแสงสว่าง ทำงานหนักตลอดทั้งวัน โดยผู้บริหารของ Wanderwoods เล่าย้อนถึงปัญหาว่า ยิ่งช่วงอากาศร้อน ค่าไฟยิ่งพุ่ง จากเดิมเดือนละสองแสนกว่าบาท กลายเป็นเกือบสามแสนในบางเดือน จนต้องเริ่มตั้งคำถามจริงจังว่า จะลดค่าไฟลงได้อย่างไร
“ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ ก็ต้องจ่ายค่าไฟแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆ โจทย์ของเราคือจะลดต้นทุนอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด และต้องสอดคล้องกับแนวคิดคาเฟ่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย”
ความท้าทายนี้เองที่ทำให้ Wanderwoods ตัดสินใจดึงมืออาชีพอย่าง EGAT Smart Energy Solutions จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ามาช่วยวางระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างจริงจัง
ติดอาวุธพลังงานสะอาด ด้วยโซลูชันจาก กฟผ.
ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. ได้ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและข้อจำกัดของพื้นที่อย่างละเอียด ก่อนจะออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop เพื่อดึงพลังงานสะอาดมาใช้ในช่วงกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ร้านมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
แม้พื้นที่บางส่วนของร้านจะมีดีไซน์เปิดโล่ง ไม่มีหลังคา ทำให้ติดตั้งแผงโซลาร์ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ระบบนี้ก็ช่วยลดภาระค่าไฟได้อย่างเห็นผลชัดเจน ที่สำคัญ กฟผ. ยังนำเทคโนโลยี Smart Energy Management เข้ามาช่วยมอนิเตอร์การใช้ไฟแบบ Real-time ทำให้เจ้าของธุรกิจรู้เท่าทันพฤติกรรมการใช้พลังงาน จุดไหนฟุ่มเฟือย จุดไหนผิดปกติ ก็สามารถปรับลดได้ทันที ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้ในระยะยาว
ลดค่าไฟเดือนละแสน พลิกต้นทุนเป็นกำไรธุรกิจ
ภายหลังการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 120 กิโลวัตต์–พีค ในเฟสแรก Wanderwoods สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนี้ทำให้ทางร้านตัดสินใจดำเนินโครงการในเฟสที่ 2 ร่วมกับ กฟผ. ต่อทันที เพื่อขยายศักยภาพการผลิตพลังงานสะอาดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
“วันนี้เราไม่ได้มองแค่เรื่องประหยัดค่าไฟแล้ว แต่เริ่มมองไปถึงการส่งมอบคุณค่าและความสุขผ่านมื้ออาหารจากกระบวนการดำเนินการที่ใช้พลังงานสะอาด ความคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน” ผู้บริหาร Wanderwoods กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ
ปัจจุบัน Wanderwoods ประสบความสำเร็จในการยกระดับไปสู่การเป็นคาเฟ่ที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับแบรนด์
ความสำเร็จของโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่สะสมมานานกว่า 56 ปี ในการออกแบบโซลูชันพลังงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจทุกขนาด ช่วยเปลี่ยนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน