ตลอดระยะเวลากว่า 51 ปี ที่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา อยู่คู่กับคนไทยในฐานะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุด คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เน้นการประหยัดพลังงาน สะดวกสบาย และความปลอดภัย โดยในปีนี้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal เพื่อยกระดับชีวิตของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขาย พลิกโฉมโชว์รูม AI Gallery ใหม่ คุณชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เผยว่า “สำหรับปีงบประมาณ 2566 นี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มความหลากหลายของรุ่นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตั้งงบประมาณการตลาดและสร้างแบรนด์ไว้กว่า 1,200 ล้าน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพของความพร้อมในระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดจำหน่าย โดยพลิกโฉมโชว์รูม AI Gallery ซึ่งตั้งอยู่ในที่ทำการสำนักงานใหญ่ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมสมบูรณ์ต่อการนำเสนอให้ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสถึงคุณสมบัติและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถเติมเต็มทุกความต้องการได้ ภายใต้แนวคิด “โซลูชั่น เพื่อการ ประหยัดพลังงาน พร้อมความสะดวกสบาย” (Solutions for Energy Saving with Comfort and Convenience) ที่ตอบโจทย์ทั้ง ด้านการประหยัดพลังงาน ความสะดวกสบายในการใช้งานที่เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในบ้านและการใช้งานเชิงพาณิชย์”

นายชิซุโอะ นาคาสึคาสะ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการขาย บริษัท มิตซูบิชิ

อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ต่อยอดขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยชูความเป็นแบรนด์เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านคุณภาพ ที่เน้นเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ ช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมสุขอนามัยที่ดีและประหยัดพลังงาน ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศภายในบ้านที่เน้นเสริมไลน์อัพระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย”

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 กลุ่ม รุกตลาด ปี 2566 ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค New Normal

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ ใหม่ รุ่น Happy Inverter KX Series ออกแบบมาเพิ่อสะดวกต่อการล้างทำความสะอาดได้ง่าย โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี

Fast Cooling เย็นเร็วทันใจ และ V- Air Filter แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ พร้อมประหยัดพลังงานด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ตู้เย็น 4 ประตู รุ่น 4D Smart Freeze ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับวิถี New Normal ด้วยการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้มากยิ่งขึ้นถึง 400 ลิตร ประหยัดพลังงานด้วยระบบ Neuro Inverter โดดเด่นด้วยช่องแช่แข็ง 2 ลิ้นชัก พร้อมเทคโนโลยีถนอมอาหารด้วยช่องแช่เย็นจัด Supercool Chilling ช่วยคงความสดของเนื้อได้นาน และ Vitamin Factory คงคุณค่าวิตามินในผักใบเขียว และ ตู้เย็น 2 ประตู รุ่น FC Series

มาพร้อมกล่องจัดระเบียบของพิเศษ Extra Box ตัวช่วยจัดระเบียบทำให้มีพื้นที่จัดเก็บสิ่งของได้มากขึ้น

พัดลมมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มาตรฐานความปลอดภัยระดับพรีเมียม สีขาวและสีน้ำตาลใหม่

ผลิตจากวัสดุไม่ลุกลามไฟ รวมถึงปลั๊ก 3 ขา ช่วยป้องกันไฟดูด พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูง ปลอดภัยระดับพรีเมียมประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว

คว้า นนท์-ธนนท์ เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ หวังสร้างการรับรู้และสร้างความจดจำให้แบรนด์ในทุก

เจเนอเรชั่น

“สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนสื่อสารการตลาดครบวงจร ทั้งภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่และสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด นนท์ – ธนนท์ จำเริญ ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีภาพลักษณ์เป็นมิตร เข้าถึงง่าย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้างและสร้างความจดจำให้แบรนด์ได้เป็นอย่างดี โดยภาพยนตร์โฆษณาชุด “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไม่หยุดทำ แค่คำว่าดี” สื่อถึงความมุ่งมั่นของนนท์ในการฝึกฝนร้องเพลงจนกว่าจะได้โทนการร้องที่ดีที่สุด แม้ว่าจะเป็นที่หนึ่งจากเวทีประกวดร้องเพลงมาแล้ว ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองเพื่อการร้องเพลงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่นเดียวกับที่มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เป็นแบรนด์เครื่องปรับอากาศภายในบ้านอับดับ 1 ที่บริโภคให้ความเชื่อมั่นและครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตอกย้ำถึงดีเอ็นเอของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ด้านการมุ่งมั่นว่าจะต้องทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีที่สุด ไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต และเพื่อความสุขของผู้บริโภคทุกคน” คุณชิซุโอะ กล่าว

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation นำเทคโนโลยีเสริมความแข็งแกร่งด้านระบบโลจิสติกส์และบริการหลังการขาย มุ่งยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งกลุ่ม B2C และ B2B

คุณประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้ บริษัทฯ ได้ปรับองค์กรสู่ Digital Transformation นำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ เน้นการเชื่อมโยงระบบบริการหลังการขายของศูนย์บริการมิตซูบิชิ อีเล็คทริค สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการแต่งตั้งทั่วประเทศไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อให้การติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามความคืบหน้าในการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายได้แบบเรียลไทม์ทุกขั้นตอน”

“นอกจากนั้น เรายังพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ ตั้งแต่การสร้างคลังสินค้าขึ้นใน 2 ภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า โดยทางภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง และในเขตภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น เชื่อมโยงเครือข่ายจากศูนย์กลางผ่าน Online Service System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้นโยบาย “รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ให้ประสบความสำเร็จ และอยู่ในใจของผู้บริโภคชาวไทยตลอดไป”