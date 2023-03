ด้วยจุดมุ่งหมายของรถไฟฟ้า MRT ที่ต้องการให้ทุกคนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตลอดการเดินทาง พ่วงมาด้วยการมอบความสุข ความประทับใจ และความทรงจำดีๆ ให้ทุกคนระหว่างการเดินทาง

เป็นที่มาของโครงการ Happy Journey with BEM ทริปท่องเที่ยวสุดเอกซ์คลูซิฟ โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พาผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เดินทางท่องเที่ยวสถานที่สำคัญรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

หลังฝากความประทับใจด้วยการพาผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตะลุย 5 ทริปสุดเอกซ์คลูซิฟ ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา ปีนี้กลับมาอีกครั้ง! พาทุกคนเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวไปกับโลกศิลปะ ภายใต้คอนเซปต์ ART JOURNEY ด้วยเส้นทางสุดพิเศษกว่าเดิม สนุกกว่าเดิม เชื่อมความสุขแบบอาร์ตๆ จากการเดินทาง พร้อมเวิร์กชอปงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประเดิมทริปแรกของปีที่ สถานีวัดมังกร ‘ART JOURNEY รวมพลคนอาร์ตสายมู’ เที่ยวเสริมความเฮงรับปีกระต่ายทอง วันเสาร์ที่ 11 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 18.00 น. เปลี่ยนการท่องเที่ยวย่านเก่าให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ด้วยการอาสาพา ‘สายอาร์ต’ ผู้หลงใหลในงานศิลป์ ไปปักหมุดที่ สถานีวัดมังกร ชมการออกแบบภายในสถานีที่สื่อสารถึงวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมฟังสเปเชียล ทอล์ก ‘วิถีชุมชน ย่านวัดมังกร’ จาก สมชัย กวางทองพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเยาวราช ร่วมกับ ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ จากเพจ Bangkok Sketchers กลุ่มศิลปินสร้างสรรค์

ต่อด้วยสถานที่ไฮไลต์สายมูต้องห้ามพลาดอย่าง ‘วัดมังกรกมลาวาส’ จะแก้ปีชงหรือขอพรให้ปัง รับพลังบวก เสริมดวงให้พุ่ง ค้าขายรุ่ง ก็ครบจบในที่เดียว ก่อนไปนั่ง ‘วาดรูปเล่น’ บนอุโบสถลอยฟ้า วัดลับกลางเยาวราช เก็บความทรงจำผ่านภาพสเกตช์ กับกลุ่มนักสเกตช์ภาพชื่อดัง ‘Bangkok Sketchers’ ปิดท้ายด้วยอาหารเหลา ‘ยิ้มยิ้มภัตตาคาร’ ร้านที่ส่งต่อวัฒนธรรมอาหารจีนแต้จิ๋วผ่านเมนูเด็ดมากว่า 100 ปี อร่อยถูกใจอากงอาม่าตั้งแต่สมัยหนุ่มสาว

หลังจบทริปแรก พาทุกคนนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปต่อกันที่ สถานีพหลโยธิน พื้นที่ที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใกล้ศิลปะมากกว่าเดิม ปลุกพลังความเป็นศิลปินในตัวคุณ ด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปงานศิลปะสุดเอกซ์คลูซิฟ ร่วมกับ ศิลปินชั้นนำ ที่ขนทัพมาจัดกิจกรรมไม่ซ้ำ สับเปลี่ยนทุกเดือน ตลอดทั้งปี สมัครเข้าร่วมฟรี!

เดือนเมษายน เวิร์กชอปวาดภาพ กับ อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช

วันอังคารที่ 11 และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เอาใจสายวาดภาพสีน้ำ ด้วยเวิร์กชอปสุดเอกซ์คลูซิฟ วาดภาพ กับ อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำระดับมาสเตอร์ และประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย (IWS Thailand)

เดือนพฤษภาคม เวิร์กชอปวาดภาพ กับ ศิลปิน IllustraTU

วันพฤหัสบดีที่ 11 และ 25 พฤษภาคม 2566

จับปากการันวงการ NFT ไปพร้อมกัน ด้วยเวิร์กชอปสุดเอกซ์คลูซิฟ กับ IllustraTU อิลัสเตรตุ๊ “ตุ๊ – ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม” ศิลปิน NFT ชื่อดังคนแรกๆ ของไทยที่พาผลงานของตัวเองไปไกลจนสามารถพุ่งทะลุ 1 ETH ได้สำเร็จ (ประมาณหนึ่งแสนบาท) เรียนรู้แนวคิดความสำเร็จ พร้อมวาดภาพ สร้างสรรค์ผลงานในแบบตัวเอง

เดือนมิถุนายน เวิร์กชอปวาดภาพ กับ ศิลปิน Wild so serious

วันพฤหัสบดีที่ 8 และ 22 มิถุนายน 2566

ปลุกความสดใส ด้วยสีสันของรูปวาด ไปกับเวิร์กชอปสุดเอกซ์คลูซิฟ จาก Wild so serious พลอย – พลอยศิริ รังคดิลก ศิลปิน NFT ที่ให้สีสันนำทาง เจ้าของลายเส้นสุดน่ารักในแบรนด์แฮนด์เมดของตัวเอง Need a New Needle

เดือนกรกฎาคม เวิร์กชอปพับกระดาษโอริงามิ กับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัต

วันพฤหัสบดีที่ 6 และ 20 กรกฎาคม 2566

เอาใจคนรักงานฝีมือ ด้วยเวิร์กชอป พับกระดาษโอริงามิ กับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ ผู้หลงใหลการพับกระดาษ และผู้เขียนหนังสือ โอริงามิ พับกระดาษฉลาดล้ำ

เดือนสิงหาคม เวิร์กชอปคอลลาจอาร์ต กับ นักรบ มูลมานัส

วันพฤหัสบดีที่ 10 และ 24 สิงหาคม 2566

เรียนรู้ศิลปะแห่งการตัดแปะ ไปกับเวิร์กชอปสุดเอกซ์คลูซิฟ จาก นักรบ มูลมานัส ศิลปินคอลลาจชื่อดังระดับประเทศ ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโลกศิลปะแบบคอลลาจ การตีความและสร้างสรรค์ผลงานภาพประกอบด้วยศิลปะแบบคอลลาจ พร้อมลงมือทำผลงานคอลลาจอาร์ตของตัวเอง!

เดือนกันยายน เอกซ์คลูซิฟเวิร์กชอป กับ ศิลปินประจำ Metro Art

วันพฤหัสบดีที่ 7 และ 21 กันยายน 2566

มอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ ด้วยเอกซ์คลูซิฟเวิร์กชอป กับ ศิลปินประจำ Metro Art เดือนกันยายน จะเป็นอะไรนั้น ต้องติดตาม!

เดือนตุลาคม เวิร์กชอปถ่ายภาพ Metro Art กับ พิชัย แก้ววิชิต

วันพฤหัสบดีที่ 5 และ 19 ตุลาคม 2566

กดชัตเตอร์แชะภาพไปพร้อมกัน ในเวิร์กชอปถ่ายภาพ Metro Art กับ พิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพแนวมินิมอลและแนวสตรีทชื่อดัง ยกพลเดินถ่ายภาพแนวสตรีตใน Metro Art สถานีพหลโยธิน และพื้นที่ใกล้เคียงสถานี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลต์ จัดประกวดภาพถ่าย ชิงรางวัลสุดพิเศษ พร้อมจัดแสดงผลงานที่ผ่านการประกวดที่ Exhibition ภายในสถานีพหลโยธิน

เดือนพฤศจิกายน เวิร์กชอปวาดการ์ตูน กับ สมาคมการ์ตูนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 9 และ 23 พฤศจิกายน 2566

เอาใจคอการ์ตูน! เวิร์กชอปวาดการ์ตูน กับ สมาคมการ์ตูนไทย ฝึกวาดการ์ตูนสนุกๆ สร้างชิ้นงานมันๆ ปลดปล่อยจินตนาการ เรียนรู้เทคนิคการออกแบบตัวการ์ตูน และความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานการ์ตูนนิทาน และการ์ตูนเรื่องสั้นฉบับตัวเอง

เดือนธันวาคม เวิร์กชอปสเกตช์ภาพ กับ Bangkok Sketchers

วันพฤหัสบดีที่ 7 และ 21 ธันวาคม 2566

ส่งท้ายปีสุดประทับใจ ด้วยเวิร์กชอปสเกตช์ภาพ กับ Bangkok Sketchers กลุ่มศิลปินสร้างสรรค์ ผู้สนใจการบันทึกประสบการณ์ด้วยภาพเขียนจากหลากหลายอาชีพ ที่จะมาแนะนำแนวทางสเกตช์ภาพ พร้อมตวัดปลายดินสอไปพร้อมกัน

เวิร์กชอปจัดเต็มแบบนี้ พลาดไม่ได้! ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก : BEM Bangkok Expressway and Metro แล้วมาออกทริปปลุกพลังความเป็นศิลปินในตัวคุณไปพร้อมกัน!