เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น สำหรับการจัดงาน Upskill Thailand 2023 “ถึงรส ถึงชาติ” ที่จัดขึ้นระหว่าง26-28 พฤษภาคม 2566 ที่มติชนอคาเดมี โดยการผนึกกำลังครั้งสำคัญของ ‘เส้นทางเศรษฐี’ ผู้นำสื่อที่สนับสนุนการสร้างอาชีพเอสเอ็มอี ‘ศิลปวัฒนธรรม’ ผู้นำสื่อด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และ ‘มติชนอคาเดมี’ ผู้นำด้านการฝึกอบรมสร้างอาชีพ ภายใต้ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือ เครือมติชนร่วมที่จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจหรือผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านอาหารได้นําไปประยุกต์ใช้เสริมความแกร่ง ต่อยอดอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันสุดท้ายของงาน Upskill Thailand 2023 “ถึงรส ถึงชาติ” ยังคงมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานคึกคักตลอดทั้งวัน โดยมี น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมฟังเสวนา ผู้อบรม ตลอดจนผู้ประกอบการร้านเด็ดที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีนายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา น.ส.กรชุลี เสนะเวส บรรณาธิการเส้นทางเศรษฐี และน.ส.สุชาฎา ประพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาร่วมงานให้การต้อนรับ

น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ชื่นชมการจัดงาน Upskill Thailand 2023 “ถึงรส ถึงชาติ” ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะสอดคล้องกับแนวนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้อัพสกิลหรือพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟพาวเวอร์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนไทย

“นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่กระทรวงแรงงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยได้มีการฝึกทักษะอาชีพ โดยเฉพาะงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นยกระดับ หรือการอัพสกิลความรู้ด้านอาหารให้แก่ผู้สนใจ เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ชื่นชมงานในครั้งนี้ว่า เป็นงานฝึกทักษะด้านอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยความตั้งใจของผู้จัดที่จะทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านอาหาร ที่สำคัญคือการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานเล็งเห็นความสำคัญจึงได้พยายามผลักดันให้มีร่างกฎหมายส่งเสริมแรงงานนอกระบบมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ อย่างร้านขายอาหาร มีกฎหมายรองรับในอนาคต”

สำหรับงานวันสุดท้าย มีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้สองวันแรกเริ่มจาก D.I.Y คราฟต์ฟู้ด ครีเอทคัพเค้ก ที่มีผู้เข้าร่วมสนุกทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจแต่งหน้าคัพเค้กในแบบที่ชอบ สไตล์ที่ใช่ กินได้แถมอร่อยตลอดทั้งวัน ต่างอวดความคิดสร้างสรรค์กันอย่างสนุกสนาน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาธิตและคอยให้คำแนะนำตลอดเวิร์กชอปตลอดทั้งวัน

น.ส.ศิวนาถ ธนัญชยะ อายุ 18 ปี ซึ่งมาร่วมกิจกรรมนี้ทุกวันบอกว่า “ชอบกิจกรรมนี้มาก เลยมาทุกวัน เพราะปกติเวลาอยู่บ้านก็จะดูซีรีส์ พอได้ทำแล้วรู้สึกดี ได้ใช้จินตนาการว่าจะแต่งหน้าคัพเค้กให้ออกมาเป็นแบบไหนยังไง รู้สึกว่าได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตอนทำมีสมาธิดี ผ่อนคลาย สนุกดีค่ะ”

น.ส. ณัฐณิชา ด้วงพรมโพธิ์ ผู้ฝึกสอนแต่งหน้าคัพเค้ก จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บอกว่า ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ได้สอนและให้คำแนะนำ พบว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความสุขและสนุกกันมาก

“เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากๆ เพราะคนที่เข้าร่วมครีเอทคัพเค้ก ต่างได้ใช้จินตนาการของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการนำมาอวดกัน มีการถ่ายภาพ และนำไปลงในสื่อโซเชียลมีเดียกัน ที่เซอร์ไพรส์มากก็คือกิจกรรมนี้ มีคนสนใจเข้าเรียนทุกเพศทุกวัย มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบ จนน่าจะถึงอายุ 70 ปี”

นอกจากความสนุกสนาน ยังมีเรื่องเล่า ผ่าน เสวนาครบรส สุดมันส์ จากกูรูแวดวงการอาหารแถวหน้าของเมืองไทย ที่มาถ่ายทอดความรู้ แนะเคล็ดลับ เสริมเกราะให้พร้อมแข่งขันในธุรกิจอาหารอย่างเต็มศักยภาพ เริ่มจาก “เทคนิคปั้นดาว Tiktok สร้างแบรนด์สร้างรายได้” โดยเจ๊ต๊อกแต๊ก เจ้าของร้านส้มตำ ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องวิดีโอสั้น ช่วยดันยอดขายปัง ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่มีสันก่อนที่จะผันตัวมาสร้างรายได้บนสื่อโซเชียลมีเดีย ต่อด้วย เจาะที่มา ‘รางวัลอาหารอร่อย’ จากร้านหรูถึงสตรีทฟู้ด โดยคุณอาสา คำภา เจ้าของผลงาน “รสไทย (ไม่) แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม” และคุณคำผกา (ลักขณา ปันวิชัย) ที่มาชวนดูเส้นทางการเกิดขึ้นของการการันตีรสชาติความอร่อยผ่าน “รางวัล” ทั้งระดับอินเตอร์และโลคัล อย่าง มิชลินสตาร์ แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น ซึ่งทั้งสองได้ออกมาแชร์เรื่องรสชาติ ของอาหารไทยที่ต่างก็มีรสนิยมการกินที่แตกต่างกันออกไป โดยคุณคำผกาได้เสนอว่า การการันตีความอร่อยหรือไม่อร่อยควรลดอำนาจการสถาปนา “รางวัล” จากการเขียน การรีวิว หรือแนะนำลง และควรเปิดกว้างการผูกขาดความอร่อยให้มากขึ้นในอนาคต

ปิดท้ายเสวนา กับหญิงแกร่งหมูทอด X ราชาหมูปิ้ง อย่างเจ๊จง กิจแสวง เจ้าของร้านหมูทอดเจ๊จง หมูทอดเงินล้าน และ เฮียนพ ชวพจน์ เจ้าของเฮียนพหมูปิ้ง หมูปิ้งร้อยล้าน สองตำนานนักสู้เอสเอ็มอี กับความสำเร็จบนเส้นทางแห่งการให้ ที่มาบอกเล่าสูตรเด็ดเคล็ดลับและความสำเร็จแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยเจ๊จงออกตัวว่าสูตรเด็ดไม่มีจริง แต่ความสำเร็จเกิดจากเทคนิคการขาย “ถูก ดี และมีน้ำใจ” การคงคุณภาพ ปากต่อปากจึงสำคัญ ส่วนเฮียนพบอกว่า การค้าขายนั้นวิธีการบริหารต้นทุนนั้นสำคัญมากกว่า 80% ของคนค้าขายจึงเป็นหนี้ ช่วงแรกจึงหมดตัว แต่ด้วยแรงบันดาลใจจากนิตยสารเส้นทางเศรษฐีที่อ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรงงานขายหมูปิ้ง ที่เน้นความต่างและการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในที่สุด

ส่วนการเรียนรู้ : อัปสกิลกันแบบเน้นๆ จาก “ตัวจริง” แห่งวงการอาหาร หรือการเวิร์กชอป ก็ยังมีผู้เข้าร่วมเต็มทุกกิจกรรม เริ่มจาก เค้กกล้วยหอม สูตรยอดวิวหลักล้าน โดยเชฟขวัญ นุกร ชัยแสง, กาแฟโบราณ by มะลิ โดยคุณศศิฤทัย ชัยยอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟและเบเกอรี่ บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด, ทาคูมิ อายิ #ปรุงเมนูฮิตติดร้าน #กลมกล่อมติดเทรนด์ลูกค้าติดใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากซอสทาคูมิ

นายสุรชัย วรศิลป์ อายุ 58 ปี ผู้ร่วมเรียนรู้ การเวิร์กชอป กาแฟโบราณ by มะลิ ที่เดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปครั้งนี้ เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง “ผมรู้สึกว่านี่คือการได้ต่อยอดความรู้ ได้ลงมือทำจริง ไม่ใช่หอคอยงาช้าง แตกต่างจากสิ่งที่ผมเคยดูเคยอ่านมา เพราะผู้สอนก็จะบอกว่าควรใช้กาแฟหรือชาแบบไหน อุณหภูมิเท่าไหร่ การเตรียมวัตถุดิบ การตั้งราคา คือบอกหมด ซึ่งผมเองใกล้จะเออร์รี่รีไทร์จากงานประจำแล้ว ก็อยากเอาสิ่งที่ได้เรียนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตหลังเกษียณ อยากทำให้ออกมาดี อร่อย คืนกำไรให้สังคม สิ่งสำคัญคือแม้เชฟจะสอนเราทั้งหมด บอกทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญกว่าคือเราต้องลงมือทำ และผมจะกลับไปลงมือทำจริงครับ”

ปิดท้ายกับบรรยากาศการขายอาหารจาก 20 ร้านเด็ดร้านดัง ที่มีผู้เดินทางเข้าร่วมอย่างคึกคักจนเต็มพื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 โดยร่วมชิม ช้อป อย่างคึกคัก อาทิ เจ๊ฝน แซ่บซิ่ง ชลบุรี, ก๋วยเตี๋ยวแห้งอันธพาล, ไก่ทอด Queen chicken, ไต๋ไต๋ แกงกะหรี่ญี่ปุ่น, ย้อยหย่อย น้ำแข็งไส, ข้าวมันไก่สิงคโปร์, ร้านกาแฟ Overdose caffeine, ฟูนัน น้ำลำไยสด, สุกี้โรล by จินหลง สุกี้โบราณ, สี่มุมเมืองออนไลน์, ขนมจีนทอดมัน น้ำยาปู by พิม, โกโก้ ไอ้ต้น, ปั่นปั่น ปิ้ง, ข้าวเข่ง อาหารไทยสไตล์เบนโตะ ฯลฯ ที่เรียกได้ว่าขายดีจนต้องต่อแถวซื้อ และบางร้านขายหมดเกลี้ยงแบบ sold out ก่อนปิดงาน

เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเกินคาด และอาจมีการจัดงาน Upskill Thailand 2023 “ถึงรส ถึงชาติ” ภาค 2 เร็วๆ นี้

