งานศิลปะที่ว่ายากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย เมื่อทำด้วยหัวใจ และมี ‘นักรบ มูลมานัส’ ศิลปินคอลลาจชื่อดังระดับประเทศ มาสอนทำงานคอลลาจอาร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในกิจกรรม ‘Happy Journey with BEM 2023 – ปะติดปะต่องานศิลป์ เชื่อมโลกคอลลาจอาร์ต’



เวิร์กชอปโดนใจ! เพราะได้ศิลปินคอลลาจชื่อดังมาแชร์ทริคและแรงบันดาลใจ ให้กับเหล่าสายอารต์จากรั้วศิลปากร พร้อมปล่อยจอยไปกับผลงานคอลลาจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Journey of Life ที่ออกมาปังปุริเย่ ณ METRO ART สถานีพหลโยธิน!



ใครที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ‘Happy Journey with BEM 2023’ ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ร่วมกับศิลปินชื่อดัง ให้เรียนรู้และร่วมสนุก สับเปลี่ยนทุกเดือน ยิงยาวตลอดปี ที่สำคัญ เข้าร่วมฟรี!

สายอาร์ตทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อม! ติดตามรายละเอียดและร่วมสนุก เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม ‘Happy Journey with BEM’ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro