ภาพยนตร์สารคดีจะเข้มข้นเหมือนภาพยนตร์บันเทิงคดีทั่วไปได้ไหม?

ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองในเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 ที่ Doc Club & Pub. พันธมิตรที่แข็งแกร่งของ TK Park อยากชวนทุกคนมาดูหนังสารคดีที่จะชวนปลุกความเป็นมนุษย์เอ๊ะ?! และสำรวจโลกกว้าง 4 เรื่องของด้วยผู้คนหลากหลายวงการและตำแหน่งแห่งที่ ที่พยายามสร้างแรงขับเคลื่อนแก่สังคมรอบตัวด้วยเป้าหมายและวิธีที่แตกต่างกัน

มาดูหนังชวนเอ๊ะ! ไปด้วยกันในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13:00–15:00 น. ที่ Doc Club & Pub. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ link ด้านล่าง (รับจำนวนจำกัดรอบละ 50 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

Kids Konference ↗

“เอ๊ะ” กับโลกกว้าง ผ่านสายตาเด็กเล็กที่มีจินตนาการไร้ขอบเขต กับภาพยนตร์เรื่อง Kids Konference สารคดีน่ารัก ขบขัน และลึกซึ้ง ซึ่งพาเราเข้าไปสังเกตการณ์ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้มาแสดงความเห็น เปิดเผยตัวตน ตั้งคำถามกับโลก และสนุกสนานโดยไม่ถูกผู้ใหญ่ปิดกั้น กับกิจกรรมชื่อ “วงประชุมเด็ก” ตลอดทั้งปี

สำรองที่นั่งฟรี ที่นี่!

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

IRIS ↗

“เอ๊ะ” ที่มาของไอเดียแฟชั่นสุดเปรี้ยวจากไอคอนผู้สูงวัย กับภาพยนตร์เรื่อง IRIS ที่จะพาเราไปล้วงลึกชีวิตและความคิดสุดเปรี้ยวของดีไซเนอร์ไอค่อนผู้ยิ่งใหญ่วัย 93 ปี ผู้จะบอกให้เราได้รู้ว่า แฟชั่นไม่ใช่เรื่องของแบรนด์ ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับราคา เพศหรืออายุไม่ใช่เงื่อนไข และไม่ใช่แค่การแต่งตัวดีไว้อวดใคร แต่ ‘สิ่งที่คุณเป็นอยู่ข้างใน’ ต่างหากคือแก่นแท้แห่ง ‘ศิลปะของการมิกซ์แอนด์แม็ตช์’!

สำรองที่นั่งฟรี ที่นี่!

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

Bigger Than Us ↗

“เอ๊ะ” กับปัญหาแล้วลุกขึ้นมาแก้ไขสังคม ไปทำความรู้จักวัยรุ่นในหลากหลายประเทศที่ลุกขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลง ผ่านสารคดีเรื่อง Bigger Than Us ในสารคดีจะติดตาม “เมลาตี” เด็กสาวชาวบาหลีวัย 18 ปี ซึ่งตัดสินใจออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อเยี่ยมเยียนเหล่าคนหนุ่มสาวในหลากหลายประเทศ ทั้งมาลาวี เลบานอน บราซิล ยูกันดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังทุ่มเทแก้ไขปัญหาสังคมของตน แม้จะไม่เป็นข่าวและบางทีอาจถึงขั้นต้องเสี่ยงชีวิต พวกเขานำความแข็งแกร่งมาจากไหน? อะไรเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาทำแบบนี้?

สำรองที่นั่งฟรี ที่นี่!

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

The new Rijksmuseum ↗

“เอ๊ะ” พิพิธภัณฑ์อายุกว่า 200 ปีเขาดูแลกันอย่างไร กับภาพยนตร์ The new Rijksmuseum สารคดีจะพาทัวร์พิพิธภัณฑ์ไรจ์คส์ หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัม เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่โตติดอันดับแนวหน้าของยุโรปและโลก เป็นที่เก็บและจัดแสดงของงานศิลปะกว่า 1 ล้านชิ้นที่ครอบคลุมเวลาตั้งแต่ปีค.ศ. 1200 – 2000 โดยเฉพาะงานของศิลปินโด่งดังอย่างแรมบลันดท์ และเฟอร์เมร์

พิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1808 และเปิดทำการในที่ตั้งที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้มาตั้งแต่ปี 1885 ก่อนจะปิดปรับปรุงซ่อมแซมไปและเปิดใช้ล่าสุดเมื่อปี 2013 ด้วยหน้าตารูปโฉมสุดแสนอลังการ …ชาวโลกจึงไม่ค่อยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลอดการปิดปรับปรุงนั่น

สำรองที่นั่งฟรี ที่นี่!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Doc Club & Pub.↗ หรือ โทร. 09 4895 9628

____________________________________

Doc Club & Pub.↗ โรงภาพยนตร์ขนาดย่อมที่ทำหน้าที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของโลกภาพยนตร์สารคดี และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เติมเต็มให้ใจกลางกรุงเทพฯ อุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม และเสียงสนทนาเรื่องตัวตน สังคม และการเมือง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้คนที่แวะเวียนเข้าออกอย่างไม่ขาดสาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ learningfest.tkpark.or.th

