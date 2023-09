Algbra ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเงิน (Financial Service) จากสหราชอาณาจักร ผู้พัฒนา Platform เพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศอังกฤษสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักทางศาสนาได้ โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะขยายบริการและมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact) สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกให้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินดังกล่าวได้ง่ายและมีความเสมอภาคมากขึ้น (Financial Inclusion and Equality)