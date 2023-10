‘สาทร’ เป็นอีกหนึ่งทำเล CBD ที่มีศักยภาพรอบด้าน ทั้งแหล่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน แหล่งชิลเอ้าท์ และแฮงเอ้าท์ รายล้อมทั้งสถานศึกษาชั้นนำ โรงพยาบาลชั้นดี ศูนย์การค้า โรงเเรมหรู สถานทูต คาเฟ่และร้านอาหารรวมถึงรูฟทอปบาร์ที่ดังและปังที่สุดในเอเชียหลากหลายสไตล์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ (Tait Sathorn 12) คอนโดมิเนียมลักชัวรี่ ที่พร้อมเข้าอยู่เร็วๆ นี้ โครงการใหม่จาก RML (ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) และ โตเกียว ทาเทโมโนะ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เก่าแก่ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีอายุมากกว่า 120 ปี โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยสาทร 12 ที่นอกจากจะเป็นย่านสุดฮิป ยังตอบโจทย์การเดินทางในทุกรูปแบบ ใกล้รถไฟฟ้าในระยะเดินสบายๆ เพียง 180 เมตร ถึงสถานี BTS เซนต์หลุยส์ หรือจะใช้รถส่วนตัวก็เดินทางเข้า-ออกได้ 2 ถนน ทั้งถนนสาทรซอย 12 และสีลมซอย 9 หลีกเลี่ยงรถติดบนถนนใหญ่ได้เป็นอย่างดี

‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด ‘Live the Iconic Life’ สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างใจกลางสาทร โดยมีดีไซน์อันทันสมัยเป็นเอกลักษณ์และความหรูหราเข้าไว้ด้วยกัน อาคารออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้ใช้กระจกเป็นส่วนใหญ่ทั่วทั้งอาคาร มีการเล่นรูปทรงด้วยการไล่ระดับแบบ Iconic Slope ทำให้ตัวอาคารดูโดดเด่นชัดเจน เน้นดีไซน์ที่คมชัด สะอาดตา และโมเดิร์น ซึ่งออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกอันดับหนึ่งของไทยอย่างบริษัทสถาปนิก A49 โครงการสวย โดดเด่น สะดุดตา จนถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของสาทร การันตีความสวยงามของอาคารจากการได้รับรางวัล Best Luxury Condo Architectural Design จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2022 และล่าสุดรางวัล Best Exposure Condo จาก Livinginsider Awards 2023

พื้นที่ส่วนกลางครบครันถึง 6 ชั้น ตั้งแต่ชั้น 35 ไปจนถึงชั้น rooftop คิดเป็นพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำไร้ขอบ ระบบปราศจากคลอรีน (Infinity Edge Non-Chlorine Filtration System Swimming Pool) ที่สามารถว่ายน้ำพร้อมกับชมวิวเมืองไปด้วย และเอาใจคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกับห้องออกกำลังกายแบบ Functional Gym ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรนด์ดังจากอิตาลี TechnoGym เพลิดเพลินไปกับห้องชมภาพยนตร์ขนาดใหญ่ (Amphitheater) ที่สามารถดูหนังทุกวันได้ ไม่มีเบื่อ โครงการนี้เหมาะกับคนเมืองที่นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนคลายเหงา เพราะเป็น Pet Friendly สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ (น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม) ซึ่งโครงการมีพื้นที่รองรับสำหรับน้องหมา น้องแมว เป็น Pet Lawn ด้านหลังโครงการ

‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ เป็นอีกหนึ่งคอนโดฯ แลนด์มาร์คใจกลางสาทร ที่มีความสูงโดดเด่นถึง 40 ชั้น เพียง 231 ยูนิต ไฮไลต์ที่สำคัญคือโครงการออกแบบให้ทุกห้องเสพวิวเมืองได้เต็มที่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ครบครัน มอบความเป็นส่วนตัว มีการวางผังอาคารแบบไม่เกิน 12 ยูนิตต่อชั้น และน้อยสุด 4 ยูนิตต่อชั้น ปัจจุบันมีห้องตัวอย่างใหม่ให้ชมบนตึกจริง เป็นห้องไอคอนิค สวีท (Iconic Suite) ขนาด 1 ห้องนอน ไซส์ใหญ่ ที่มีห้องอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 68.10-68.20 ตารางเมตร โปร่ง โล่ง สบาย ด้วยเพดานสูง 3-3.15 เมตร ภายในห้องใช้กระจก Double – Glazed แบบ full height ที่ช่วยกันความร้อน และเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี พร้อมทั้งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย จะปรับเป็นห้องทำงาน ห้องออกกำลังกายส่วนตัว ห้องเก็บของสะสม ก็ได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย พักผ่อนสบายมีห้องนอนขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำแบบ Freestanding Bathtub อยู่ตรงกลาง พร้อมกับตู้เสื้อผ้าแบบวอล์คอิน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ห้องสวีทในโรงแรม 5 ดาว

โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่เร็วๆ นี้ ราคาเริ่มต้นที่ 17.9 ล้านบาท สนใจเป็นเจ้าของหนึ่งในคอนโดฯ ลักชัวรี่ใหม่ล่าสุดใจกลางสาทร นัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมโครงการได้ที่ โทร. 02-029-1888 Line Official @raimonland หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.raimonland.com