กระบะเสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำ คนขับหนีหาย แฟนสาวเข้าแสดงตัว บอกแฟนตกใจ ค้นรถไม่พบของผิดกฎหมาย ตร.เตรียมเชิญตัวสอบข้อเท็จจริง
เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 2568 ร.ต.อ.นพกร วัฒนกิจ รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองตรัง รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำ กลางถนนระหว่างสี่แยกสาริกา-สี่แยกต้นสมอ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง (เขตเทศบาลนครตรัง) ภายหลังรับแจ้งรุดตรวจสอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนครตรัง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนตรัง พลิกหงายท้องชี้ฟ้า ส่วนคนขับทราบจากพลเมืองดีว่า บาดเจ็บเล็กน้อย หลังเกิดเหตุมีรถเก๋งขับมารับออกจากที่เกิดเหตุไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานรถยก เข้ามาทำการยกรถให้พลิกกลับตามสภาพปกติ พบตัวรถฝั่งซ้ายได้รับความเสียหายกระจกแตก จากการฟาดเข้ากับต้นไม้ที่อยู่บนเกาะกลางถนน
ขณะเดียวกันมีหญิงสาวรายหนึ่งเข้ามาแสดงตัวต่อพนักงานสอบสวน ว่าเป็นแฟนของคนขับ โดยระบุว่าภายหลังเกิดเหตุ ด้วยความตกใจแฟนหนุ่มได้ไปอยู่ที่บ้านเพื่อน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจค้นภายในรถยนต์โดยละเอียด ซึ่งไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด
สอบสวนพยานเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถคันดังกล่าวขับมาจากถนนวิเศษกุล ก่อนจะมาถึงสี่แยกสาริกา ได้เลี้ยวซ้ายขึ้นมาบนถนนที่เกิดเหตุ ระหว่างนั้นจังหวะที่คนขับกำลังเปลี่ยนเกียร์ น่าจะ รถได้เสียหลักไปฟาดเข้ากับต้นไม้บนเกาะกลางถนน ก่อนพลิกคว่ำ
โดยระหว่างนั้นคนขับที่เดินทางมาเพียงคนเดียว ซึ่งติดอยู่ในรถพยายามหาทางออก โดยมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือ เป็นชายอายุประมาณ 30 ปี บาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อย เมื่อออกจากรถได้ไปนั่งพักข้างทาง ก่อนพูดคุยโทรศัพท์ ประมาณ 10 นาที มีรถเก๋งขับมารับผู้ขับขี่ออกไปจากที่เกิดเหตุ ซึ่งพยานระบุว่าไม่ได้กลิ่นสุราจากผู้ขับขี่ หรือดูจากสภาพไม่มีอาการมึนเมาสุราแต่อย่างใด
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ประสานผ่านผู้ที่เข้ามาแสดงตัวว่าเป็นแฟนสาว ให้ผู้ขับขี่เข้ามาพบพนักงานสอบสวน เพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนขบวนการกฎหมายต่อไป