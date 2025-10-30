งูเห่า บุกห้องครัว เจ้าของบ้านผวา โร่แจ้งกู้ภัยมาจับ นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ห่างไกลผู้คน คอหวยไม่พลาด แห่ตีเลขเด็ด เลขที่บ้าน-ความยาวงู

เมื่อเวลา 19.26 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยกวนอู สำนักงานใหญ่ อ.จุน จ.พะเยา รับแจ้งจากชาวบ้านขอความช่วยเหลืองูเข้าบ้าน ภายในห้องครัว พื้นที่บ้านน้ำริน หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา เจ้าหน้าที่กู้ภัย จึงนำอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานรุดช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุ พบเจ้าของบ้านยืนรอด้วยอาการตกใจ ภายในห้องครัวใต้ตู้พบ งูเห่า ความยาวประมาณ 1.5 เมตร กำลังขดตัวอยู่ เจ้าหน้าที่จึงใช้ความชำนาญในการจับงู โดยใช้บ่วงเหล็กคล้องบริเวณลำตัว ก่อนจับงูเห่าได้สำเร็จ ท่ามกลางความโล่งใจของเจ้าของบ้าน

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำงูเห่าใส่กระสอบปุ๋ย และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ปลอดภัยห่างไกลชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในละแวกนั้น

ทั้งนี้ชาวบ้านที่ชื่นชอบในตัวเลขไม่พลาดพากันตีเลขเด็ดจากเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะ บ้านเลขที่ 13-135 และความยาวของงู 15 หวังนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้

งูเห่า บุกห้องครัว เจ้าของบ้านผวา โร่แจ้งกู้ภัย คอหวยไม่พลาด ได้เลขสวยเสี่ยงโชค

งูเห่า บุกห้องครัว เจ้าของบ้านผวา โร่แจ้งกู้ภัย คอหวยไม่พลาด ได้เลขสวยเสี่ยงโชค

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
2

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
3

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
4

กรุงไทย แจงปัญหาโอนเงิน ระบบตัดเงินต้นทาง แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง 
5

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
6

งูเหลือมยักษ์ กินเหยื่ออิ่มนอนกลางถนน คอหวยไม่พลาดส่องทีเด็ดได้เลขเบิ้ลสวยๆ
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
8

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดกำลังจะได้ตำแหน่งใหม่หรือใหญ่โต และราศีที่ไม่ควรตำหนิใครโดยไม่จำเป็น
9

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 29 ตุลาคม 2568
10

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย