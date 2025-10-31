แค้นไม่คืนเงินที่ยืมไป 30 บาท สองพี่น้องคว้ามีดแทงหนุ่มวัย 27 ดับสลด คาบ้านพักนายจ้าง ตร.เร่งแกะรอยไล่ล่าตัว 2 พี่น้องมือมีด
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.68 พ.ต.อ.ศุภชัย วิบูรณ์สุขสันต์ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุคนงานชาวพม่า ใช้มีดแทงคนไทยบาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณหมู่บ้านภูไท ม.4 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลังรับแจ้งจึงรีบรุดออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธรณ์ ประคองกลาง รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.กิติกรณ์ กาศลังกา พนักงานสอบสวนเวร ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจชุดป้องกันปราบปราบ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาธรรมปากช่อง
ที่เกิดเหตุด้านหน้าเป็นบ้านนายจ้าง ด้านหลังเป็นบ้านเช่าคนงาน พบรอยเลือดในพื้นห้อง ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชาวไทยถูกแทงด้วยมีด เจ้าหน้าที่นำส่ง รพ.ปากช่อง เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือนายนัทธพงษ์ อายุ 27 ปี จากการตรวจสอบพบของกลางมีทำครัว ยาวประมาณ 5 นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ก่อเหตุ 2 คน ทราบว่าเป็นคนงานชาวพม่า หลังก่อเหตุได้หลบหนีก่อนที่ตำรวจจะไปถึง ซึ่งพบว่าบ้านหลังดังกล่าวนายจ้างได้เช่าให้คนงาน 15 คน มีทั้งคนงานไทยและคนงานชาวพม่าพักรวมกันซึ่งเป็นคนงานก่อสร้าง
พ.ต.อ.ศุภชัย วิบูรณ์สุขสันต์ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย กล่าวว่า สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และขอกำลังสุนัขทหาร ร่วมติดตามออกค้นหากว่า 50 นาย
ต่อมาเวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน (ศพฐ.3 ) นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจพิสูจน์จุดเกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐาน เพื่อนำไปประกอบ CAN ไว้แล้ว
ด้าน พ.ต.ท. มีปรีชา มีผิว สว.(สอบสวน) กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้นำนายจ้างมาสอบสวนหาสาเหตุ เบื้องต้นทราบว่า นายซอ และนายดิน พี่น้องชาวพม่า หลังดื่มสุราแล้วได้มาทวงถามเงินคืนที่ผู้ตายยืมไปประมาณ 30 บาท แต่ไม่ยอมคืน จึงเกิดการทะเลาะวิวาท จนคนงานชาวพม่าได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมทำครัวยาวประมาณ 5 นิ้ว แทงนายนัทธพงษ์ ซึ่งเป็นคนงานชาวไทย เข้าลำตัวข้างราวนม ด้านซ้าย แล้วพากันหลบหนีไป