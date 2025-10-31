ผึ้งหลวงแตกรัง ไล่ต่อยนักเรียนบาดเจ็บระนาว หามส่งรพ.กันวุ่น ขณะมีพิธีต้อนรับผอ.คนใหม่ กู้ภัยหลายหน่วยงาน ระดมนำผู้าดเจ็บส่ง รพ.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เรียงใหม่ ขณะที่มีพิธีต้อนรับ ผอ.คนใหม่ มีวงดุริยางค์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานพิธี จู่ๆเกิดมีผึ้งหลวงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน จำนวนหลายรัง ได้แตกฮือลงมาต่อยคณะต้อนรับ

โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนถูกผึ้งไล่ต่อน ต่างเผ่นหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทาง ได้รับบาดเจ็บจากถูกผึ้งต่อยหลายสิบคน ทางกู้ชีพฯจากหลายหน่วยงาน ระดมกำลังนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง รพ.สารภี ส่วนผึ้งที่มีจำนวนหลายรัง ทาง ผอ.คนใหม่ จะได้ดำเนินการต่อไป เพื่อความปลอดภัย

ผึ้งหลวงแตกรัง ไล่ต่อยนักเรียนบาดเจ็บระนาว หามส่งรพ.กันวุ่น ขณะมีพิธีต้อนรับผอ.คนใหม่

ผึ้งหลวงแตกรัง ไล่ต่อยนักเรียนบาดเจ็บระนาว หามส่งรพ.กันวุ่น ขณะมีพิธีต้อนรับผอ.คนใหม่

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
4

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
5

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
7

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
8

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
9

หนุ่ม กรรชัย แอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา เผยสาเหตุต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
10

กรุงไทย แจงปัญหาโอนเงิน ระบบตัดเงินต้นทาง แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง 