ผึ้งหลวงแตกรัง ไล่ต่อยนักเรียนบาดเจ็บระนาว หามส่งรพ.กันวุ่น ขณะมีพิธีต้อนรับผอ.คนใหม่ กู้ภัยหลายหน่วยงาน ระดมนำผู้าดเจ็บส่ง รพ.
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เรียงใหม่ ขณะที่มีพิธีต้อนรับ ผอ.คนใหม่ มีวงดุริยางค์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานพิธี จู่ๆเกิดมีผึ้งหลวงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน จำนวนหลายรัง ได้แตกฮือลงมาต่อยคณะต้อนรับ
โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนถูกผึ้งไล่ต่อน ต่างเผ่นหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทาง ได้รับบาดเจ็บจากถูกผึ้งต่อยหลายสิบคน ทางกู้ชีพฯจากหลายหน่วยงาน ระดมกำลังนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง รพ.สารภี ส่วนผึ้งที่มีจำนวนหลายรัง ทาง ผอ.คนใหม่ จะได้ดำเนินการต่อไป เพื่อความปลอดภัย