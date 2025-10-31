ถูกหวยเป็นแสน เจ้าของบ้านจ้างนางรำมาถวาย เจ้าแม่รถเกวียนตะเคียนทอง เผยตั้งแต่ได้มาฝันแปลกๆ ตลอด เฮอีกเลขเด็ดงวดนี้

วันที่ 31 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีชาวบ้านได้โชคจากรถเกวียนตะเคียนทอง ถูกหวยนับแสนบาท จนต้องจ้างนางรำมารำถวาย ที่บ้านเลขที่ 204/7 หมู่ 5 บ้านเพชรเจริญ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

ที่บ้านหลังดังกล่าว ได้พบกับ นายสุนทร อายุ 54 ปี พร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ เดินทางมาร่วมงานรำถวายกราบไหว้ขอโชคลาภกับเจ้าแม่รถเกวียนตะเคียนทองเก่าแก่ เนื่องจากงวดที่แล้วให้โชคเจ้าของบ้านถูกนับแสนบาท

โดยเล่าว่า ก่อนหน้านี้ เพื่อนที่ จ.ชัยนาท ได้นำรถเกวียนตะเคียนทองมาขายให้ หลังจากนั้นก็ฝันแปลกๆ มาเรื่อย ฝันว่ามีเจ้าแม่รูปร่างสวย ผมยาว สิงสถิตอยู่ที่รถเกวียน บอกอยากได้ชุดไทยหลายสี ตนจึงได้ซื้อชุดไทยมาให้เจ้าแม่ และที่ผ่านมาตนก็ดวงดี สมหวังมาโดยตลอด จึงได้จัดนางรำ มารำถวายให้กับเจ้าแม่รถเกวียนตะเคียนทอง

และที่ไม่พลาดเลขเด็ด เลขจากธูปจีน ได้เลข 733 ทั้งนี้ ชาวบ้านตาดีเห็นเลขที่ต้นเสารถเกวียน เลข 53 พร้อมกับเลขขันน้ำมนต์ 261 ชาวบ้านจะนำเลขที่ได้ไปเสี่ยงดวงในวันหวยออก

 

