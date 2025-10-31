มีดจี้ชิงมอ’ไซค์ บิดหนีข้ามจังหวัด สุดท้ายน้ำมันหมด ตำรวจมาเจอกำลังเข็นเข้าปั๊ม เจอรวบพร้อมของกลาง

พัทลุง – เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าพะยอม รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์เกิดขึ้นในพื้นที่ ม.5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จึงเดินทางไปตรวจสอบ

จากการตรวจสอบทราบว่า ผู้เสียหายคือ นายกันตพงศ์ ถูกคนร้ายซึ่งทราบชื่อต่อมาคือ นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านในพื้นที่ ม.5 ใช้มีดจี้ข่มขู่ชิงรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน ไปจากบริเวณร้านขายน้ำในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนได้ขับรถหลบหนีไปทางบ้านไม้เสียบ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ ชุดสืบสวน สายตรวจห้วยกรวด และสายตรวจเกาะขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกันออกติดตาม จนสามารถสกัดจับกุมผู้ต้องหาได้บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน อ.ชะอวด ขณะกำลังเข็นรถจักรยานยนต์น้ำมันหมด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าพะยอม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

