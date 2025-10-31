บุกค้นบ้านหรูชาวจีนกลางเมืองพัทยา เจอแท่นผลิตยาเค คนเฝ้าเททิ้งชักโครก บอกนายจ้างสั่งไว้ ค้นเจอยาเสพติดอีกเพียบ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 ต.ค.68 ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา, สภ.หนองปรือ, สภ.ห้วยใหญ่, ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และ ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี สนธิกำลังกว่า 40 นาย เข้าปิดล้อมบ้าน 2 หลัง ซึ่งอยู่ติดกัน ในพื้นที่หมู่ 1 ริมถนนสายห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากมีการขยายผลมาจากกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายาเค หรือ พอตเค ที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้
จากการเข้าตรวจค้นบ้านทั้ง 2 หลัง โดยหลังแรกมีชายชาวจีน 2 คน และหญิงชาวเวียดนาม 1 คน พบยาเคพร้อมอุปกรณ์การเสพวางอยู่ที่โต๊ะรับแขกจำนวนมาก อีกทั้งยังพบยาไอซ์น้ำหนักรวมกว่า 5 ขีด พร้อมอุปกรณ์เสพวางกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณบ้าน นอกจากนี้ยังพบบุหรี่ไฟฟ้ายาเค หรือ พอตเค 2 อัน ตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่ง นายไคหยู่ หลิน อายุ 38 ปี คนจีนที่อยู่ในบ้าน อ้างว่า เป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมด โดยซื้อมาเสพเอง และคนที่ซื้อมาให้เป็นสาวเอ็นเตอร์เทนในพื้นที่พัทยา พร้อมยืนยันไม่ได้นำไปขายให้ใคร ส่วนเพื่อนที่อยู่ในบ้านอีก 2 คน มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ตำรวจค้นเจอภายในบ้าน
ส่วนบ้านหลังที่ 2 ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น กลับพบว่า นายซวงฉี่ เจียน อายุ 46 ปี ชาวจีนเชื้อสายมาเลเซีย ได้วิ่งหนีไปห้องน้ำชั้น 2 แล้วเทสารเคมีจากโหลแก้วสีน้ำตาล 2 ขวดลงในชักโครกจนเกลี้ยง ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไว้ พร้อมตรวจค้นภายในบ้านพบอุปกรณ์คล้ายกับเป็นอุปกรณ์ผลิตสารเคมี อยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมยังไม่เคยผ่านการใช้งาน นอกจากนี้ยังพบสารเคมี ประเภทโซเดียม, เมทานอล, และอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด
ขณะที่ นายซวงฉี่ เจียน ให้การอ้างว่า ตนทำหน้าที่เฝ้าบ้านหลังดังกล่าวให้กับนายจ้างชาวไต้หวัน ได้ประมาณ 1 ปี โดยนายจ้าง บอกว่ากำลังเปิดบริษัทเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีบางอย่าง แต่ไม่รู้ว่าเป็นสารเคมีประเภทไหน และนายจ้างจะเดินทางไปๆ มาๆ ทุกครั้งที่มาจะนำสารเคมีมาด้วย ส่วนที่ตนเทสารเคมีลงในชักโครกนั้นเพราะว่านายจ้างสั่งไว้ว่า หากมีเจ้าหน้าที่มาตรวจและเห็นสถานการณ์ไม่ดี ให้รีบทำลายทันที จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป