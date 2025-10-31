ตำรวจเชียงราย บุกค้นบ้านเช่า คุมตัว 4 คนจีนเค้นสอบ เจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงอุปกรณ์ไว้จำนวนมาก

วันที่ 31 ต.ค.2568 พล.ต.ต.มานพ สนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.พัสกร ธวัชเชียงกุล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นบ้านเช่า ชุมชนดอยเขาควาย หมู่ 23 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ภายหลังได้รับแจ้งมีกลุ่มคนจีนมาเช่าพักอาศัยโดยมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะกระทำการผิดกฏหมาย

โดยเจ้าหน้าที่จัดกำลังอำพรางตัวเฝ้าสังเกตการณ์ พร้อมสืบสวนหาข่าวแล้วพบว่าบ้านเช่าหลังนี้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างผิดปกติ จึงเข้าตรวจค้นพบชาวจีน 4 คน เมื่อเห็นตำรวจพยายามจะหลบหนีแต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ภายในห้องโถงพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เปิดทำงานอยู่ต่อพ่วงอุปกรณ์ไว้จำนวนมาก

สอบสวนเบื้องต้นทั้ง 4 คนไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงนำตัวพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปสอบสวนและตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

