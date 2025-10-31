ตร.ทางหลวงชุมพร-สุราษฎร์ฯ รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 5.9 แสนเม็ด เผย “น้าไข่แดง” ตัวบงการ พัวพันคดีเก่าเพิ่งพ้นคุกต้นปี 68 หลอกเด็ก”ติดหนี้เกมออนไลน์”ร่วมขบวนการ
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.ชุมพร ร.ต.อ.ชรัณปาณะศรี รอง สว. ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.ชุมพร พร้อมด้วย ด.ต.ชาญชัย มูลลักษณ์ ด.ต.สายชล ตั้งวงค์ ด.ต.พัทธนันท์ แดงกระจ่าง ด.ต.วงศ์วริศ ทรัพย์คนาสกุล และ จ.ส.ต.สราวุธ กรรณสุรางค์ ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.ชุมพร
ร่วมกันสกัดจับ นายพลากรณ์ อายุ 32 ปี ชาว จ.กระบี่ และ นายอัสฟารีส อายุ 20 ปี ชาว จ.สงขลา พร้อมของกลางยาบ้า 590,000 เม็ด ขณะขับรถเก๋งฮอนด้า ทะเบียน ขง 2147 นครศรีธรรมราช บนถนน ทล.41(เอเชีย) กม.19+600 (ขาล่องใต้) ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยซุกซ่อนยาบ้าไว้ในถุงดำขนาดใหญ่ 3 ถุง ในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ
พ.ต.ท.กล้า เปิดเผยว่า จากการสอบสวนนายพลากรณ์ ระบุ มีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงได้หันมาหาเงินทางลัดคือรับจ้างขนยาเสพติดได้เงินเที่ยวละ 30,000 บาท ขับจากกรุงเทพ มา จ.สงขลา โดยมีรถเก๋งนิสสันสีขาว ทำหน้าที่เป็นรถนำทาง จึงประสานตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี สกัดจับได้ที่ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนตรี อายุ 45 ปี บ้านอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นคนขับมาพร้อมชาย อายุ 17 ปี บ้านอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จากการสืบสวน พบว่า นายมนตรี หรือในกลุ่มเรียกกันว่า “น้าไข่แดง”เป็นเจ้าของยาเสพติดที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ และทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและขนส่งยาเสพติดเพื่อนำส่งให้กับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รวมถึงทำหน้าที่จัดหาทั้งคนและรถเพื่อไปใช้ในการขนยาเสพติด ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในคดี ผลิตยาเสพติด, ครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายยาเสพติด โดยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อช่วงต้นปี 2568 ก็กลับมาตั้งเครือข่ายยาเสพติดอีก
สอบสวนเบื้องต้นนายมนตรี ยังให้การภาคเสธว่า ได้รับการว่าจ้างให้มาขนยาเสพติดไม่ได้เป็นเจ้าของยาเสพติดล็อตนี้ โดยนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลต่อไป
พ.ต.ท.กล้า กล่าวด้วยว่า สิ่งที่น่าตกใจเมื่อได้สอบสวนนายอัสฟารีส ซึ่งทำหน้าที่นั่งบอกเส้นทางบนรถขนยาเสพติด ได้รับจ้างเป็นเงิน 5,000 บาท บอกว่าช่วงกลางเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ตนกับเยาวชนอายุ 17 ปี ได้เจอกับนายมนตรี ก่อนถูกชักชวนไปดื่มกินตามสถานบันเทิงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ นายมนตรีมีการใช้ชีวิตหรูหรานำเงินมาโชว์ และใช้อุบายหลอกลวงให้ตนเข้ามารับงานนั่งรถช่วยขนยาเสพติด
” โดยหลอกว่าให้ไปนั่งรถเฉยๆ ช่วยดู GPS บอกเส้นทาง แล้วก็รับเงินค่าจ้างไป ถ้าโดนตำรวจจับก็ให้บอกว่าแค่นั่งรถมาเฉยๆ ไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดจึงหลงเชื่อรับงาน ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เงิน เนื่องจากต้องการนำเงินไปใช้ซื้อไอเทมในเกมจนมีหนี้สินคนละประมาณหมื่นกว่าบาท ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าห่วงเป็นอย่างมากในสังคม “