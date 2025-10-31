ตำรวจจับหนุ่ม 39 ลักเงินรองเจ้าอาวาสวัดดังนนท์บุรี อ้างหาเงินรักษาแม่ป่วย ทำมาแล้ว 2 ครั้ง ทำทีมาคุยกับพระรอเผลอฉกเงินแล้วเผ่น
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 พ.ต.อ.ณัฏฐ์พเดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.บุญเรือง ชัยรัตน์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.เรวัต สุริยะ สว.สส. พร้อมชุดสืบสวน นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีเลขที่ 1438/2568 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2568 เข้าจับกุมตัว นายชุติศรีณ์ อายุ 39 ปี ที่อพาร์ทเม้นท์ ย่านบางแค หลังก่อเหตุลักเงินสด 5 พันบาท ภายในกุฏิพระครูวินัยธรสมศักดิ์ หรือพระอาจารย์โบว์ สมศักดิ์ รองเจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่าน
โดยหลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่าคนร้ายสวมแว่นตาทำทีมาหารองเจ้าอาวาส โดยเข้าไปนั่งรอในกุฏิจากนั้นนำกระเป๋าที่อยู่บนโต๊ะเปิดออกแล้วหยิบเงินออกไปใส่กระเป๋ากางเกงด้านขวา แล้วก็ออกห่างจากโต๊ะมาพูดคุยกับรองเจ้าอาวาส 2 นาทีก่อนที่จะกลับออกไป ชุดสืบสวนออกหาเบาะแสจนทราบตัวคนร้ายจึงรวบรวมหลักฐานให้พนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับก่อนเข้าจับกุมตัวไว้ได้
นายชุติศรีณ์ รับสารภาพว่า วันที่ก่อเหตุทำทีเข้าไปหาหลวงพี่แต่ไม่รู้จักกันมาก่อน เห็นกระเป๋าเงินวางอยู่จึงหยิบเงินในกระเป๋าจำนวน 5 พันบาทมา โดยเงินส่วนนี้นำเอาไปจ่ายค่าห้องพักอาศัยและเอาไปจ่ายค่าหมอรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกเชิงกรานแตก ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ใช้จ่าย เคยก่อเหตุมาแล้วสองครั้ง ที่วัดไทรน้อย 1 ครั้ง และที่วัดหนองแค ได้เงินมา 2,400 บาท นำเอาไปจ่ายค่าห้องเช่นกัน นอกจากนั้นยังเคยถูกจำคุกคดีฉ้อโกงมาก่อน
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเคหสถาน นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป