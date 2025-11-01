สระแก้ว จับรายวัน ทหารบูรพา ลาดตระเวน รวบชาวจีน 14 คน เดินเท้าลักลอบข้ามชายแดนไทย มุ่งหน้า กัมพูชา คุมตัวเค้นสอบละเอียด ขยายผลทุกมิติ
1 พ.ย. 68 – ทหารสังกัดกองกำลังบูรพา โดย พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก อรัญประเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ฉก.อรัญประเทศ ร่วม กองร้อยทหารพรานที่ 1202 ชค.ทพ.12 จัดชุดลาดตระเวนร่วมกับทหาร ร.9 พัน.3 ปฏิบัติการในพื้นที่ บ้านภูน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยขณะทำการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบ กลุ่มบุคคลต้องสงสัย กำลังเดินเท้าเป็นกลุ่มใหญ่ มุ่งหน้าไปยัง ประเทศกัมพูชา (ขาออก) จึงได้แสดงตนเข้าทำการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ พบว่า เป็นชายชาวจีน จำนวน 14 คน ซึ่งทั้งหมดกำลังลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า ชาวจีนกลุ่มนี้ ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือหนังสือเดินทางถึง 13 ราย พบผู้มีพาสปอร์ตเพียง 1 ราย
ชุดลาดตระเวนร่วมฯ จึงได้ดำเนินการควบคุมตัวชายชาวจีนทั้งหมด มาทำการซักถามเพิ่มเติม ที่กองบังคับการกองร้อย.ทพ.1202 โดยมี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว (ตม.จว.สระแก้ว) และ ล่ามแปลภาษาจีน เข้าร่วมสอบสวน เพื่อขยายผลถึงเส้นทาง และปลายทางในประเทศ กัมพูชา และดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายต่อไป