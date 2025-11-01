จับรายวัน! จนท.นบ.ยส.24 สนธิกำลัง ตชด.ภาค 2 ขยายผล สกัดเครือข่ายขนยาเสพติดภาคอีสาน รวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมยึดของกลาง ยาบ้า 5 แสนเม็ด
1 พ.ย. 68 – กองทัพภาคที่ 2 โดย พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24)
ได้เร่งรัดให้มีการจับกุมขยายผลการจับกุมยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล รมว.กลาโหม รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ให้เจ้าหน้าที่ ในทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ ในการปราบปรามยาเสพติด กดดันปราบปรามจับกุมผู้ค้า และผู้เสพยาเสพติด
โดยเมื่อคืน 31 ต.ค. ที่ผ่านมา นบ.ยส.24 ร่วมกับ ตชด.ภาค 2 อำนวยการให้ กกล.สุรศักดิ์มนตรี ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน บก.ควบคุมที่ 1 (ร.3) โดย ชุดปฎิบัติการข่าวที่ 6 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ได้รับการประสานจาก ตชด.ภาค 2 ว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เข้าสู่พื้นที่ตอนใน จึงบูรณาการกำลังร่วมกับ ของเราเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 (ร้อย.ฉก.ตชด.236)
หน่วยเฉพาะกิจตระเวนชายแดนที่ 23 (ฉก.ตชด.23) หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และ ตชด.ภาค 2 (หน่วยงานหลัก) ทำการเฝ้าตรวจตามพื้นที่เพ่งเล็งและพื้นที่เป้าหมาย
ต่อมาเมื่อเวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจได้ตรวจพบรถยนต์ ต้องสงสัย (ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นรีโว่ สีดำ ทะเบียน บษ 4469 บุรีรัมย์) วิ่งจากพื้นที่ ต.คับพวง อ.ธาตุพนมฯ เข้าสู่พื้นที่ตอนใน เจ้าหน้าที่จึงทำการติดตามเป้าหมาย
โดยใช้เส้นทาง อ.ธาตุพนม – จ. มหาสารคาม- อ.โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด – อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ จนกระทั่งเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย. 68 เจ้าหน้าที่สามารถทำการสกัดกั้น และแสดงตัวเข้าตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว ได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดง อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ (พิกัด UD 241127)
สามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 2 คน สอบชื่อต่อมา นายสิน (ชื่อ-นามสกุลสมมุติ) อยู่บ้านเลขที่ 126 ม.6 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนมพร้อม และนายปริ (ชื่อ-นามสกุลสมมุติ) อยู่บ้านเลขที่ 5 ม.12 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 500,000 เม็ด (ห้าแสนเม็ด) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม
โดยการจับกุม ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เป็นการขยายผลจากการจับกุม ผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ พร้อมของกลางยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด บริเวณกลางสะพานเทพสุดา ในพื้นที่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่ จึงนำผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า มายัง บก.ตชด.ภาค 2 จ.ขอนแก่น เพื่อทำบันทึกจับกุม จากนั้น จะนำส่ง สภ.ยางตลาด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป