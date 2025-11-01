ผงะ แก๊งยาทำยาบ้าตกเกลื่อน 60 ถุง หน้าตลาดใกล้เสาไฟ ผู้ใหญ่บ้านโร่แจ้งตำรวจ ยึดยาบ้าทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนตามหาตัวขบวนการค้ายาบ้าที่ทำยาตกไว้
วันที่ 1 พ.ย.2568 ร.ต.ท.ณัฐดนัย ทองลิ่ม รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากนายเดชา จารุแพทย์ ผู้ใหญ่บ้านขามเทิง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีชาวบ้านพบยาบ้าจำนวนมากวางอยู่ข้างเสาไฟฟ้า ใกล้ตลาดนัดชุมชนให้มาตรวจสอบด้วย
โดยจุดที่พบยาบ้าตกอยู่ข้างเสาไฟฟ้าหน้าตลาดนัดชุมชน มีลักษณะห่อหุ้มด้วยพลาสติก สีเหลือง เขียนสัญลักษณ์ Y1 จำนวน 2 ห่อ ใหญ่ แกะดูภายในเป็นยาบ้า จำนวน 60 ถุง และยังพบถุงพลาสติกชนิดรูด เปิด-ปิด สีน้ำเงิน จำนวน 7 ถุง แกะดูพบเป็นยาบ้า รวมมียาบ้าทั้งหมด 13,400 เม็ด
นายเดชา ผู้ใหญ่บ้านขามเทิง เล่าว่า ตนเองกำลังจะออกไปทำธุระ ก็มีลูกบ้าน เข้ามาพบและแจ้งให้ตนเองออกไปตรวจสอบที่บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าตลาดนัดชุมชน มีวัตถุต้องสงสัยคิดว่าเป็นยาบ้า จึงได้ออกมาตรวจสอบ และแกะดูพบว่าเป็นยาบ้าจำนวนมากอยู่ในถุงดำ
ตนจึงรียแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ คาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดคงนัดส่งมอบยาในจุดดังกล่าว แต่ทำยาบ้าจำนวนนี้ตกไว้ โดยเอาไปไม่หมด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนตามหาตัวขบวนการค้ายาบ้าที่ทำยาตกไว้มาดำเนินคดีต่อไป