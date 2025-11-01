สุราษฎร์ธานี แม่พาลูกสาว วัย14ปี แจ้งความตำรวจ หลังถูกแก๊งวัยรุ่นหญิง 11 คน ลวงรุมทำร้ายร่างกาย อุจจาระราด-บาดเจ็บฟกช้ำทั่วทั้งตัว เห็นคลิปแล้วรับไม่ได้ ยืนยันเอาเรื่องทั้งหมดจนถึงที่สุด
1 พ.ย. 68 – ที่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส.รุชนาณี อักษรศรี อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/8 หมู่ที่ 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นำตัว ด.ญ.ปาล์ม (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี บุตรสาว นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง พร้อมนำหลักฐานคลิปวีดีโอและใบรับรองแพทย์
เดินทางเข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.จริยวัฒน์ แทนชื่น รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี หลังบุตรสาวถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิง 11 คนรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทั้งตัว
ด.ญ.ปาล์ม (นามสมมุติ) เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนเองกับกลุ่มผู็ก่อเหตุ คือ น.ส.อิงค์ อายุ 15 ปี น.ส.เอิร์น อายุ 15 ปี และ น.ส.มาย อายุ 16 ปี ซึ่งรู้จักกัน แต่ไม่สนิทกัน โดยก่อนเกิดเหตุ เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ได้มี นายเอ อายุ 16 ปี (นามสมมุติ) ซึ่งเคยเป็นแฟนกับ น.ส.อิงค์ แต่ได้เลิกกันไปแล้ว เข้ามาทักใน “อินสตาร์แกรม” ของตนเอง และกดหัวใจให้ จึงสร้างความไม่พอใจกับ น.ส.อิงค์
จนมาถึงวันที่ 23 ต.ค. 68 น.ส.อิงค์ ได้ออกอุบาย ให้ตนเองมาพบ และให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปที่ห้องเช่ารายวันแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี หลังจากเข้าไปในห้อง รอบแรกทั้ง 3 คนได้ร่วมกันรุมทำร้ายตนเอง จนอุจจาระแตก แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้
จนมาถึง รอบที่ 2 เวลาประมาณ 02.00 น. ทั้ง 3 คนได้ร่วมกันรุมทำร้ายตนเองอีกครั้ง โดยมีเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในห้องเกิดเหตุ รวมทั้งหมด 11 คน และได้ถ่ายคลิปขณะทั้ง 3 คนร่วมรุมทำร้าย ทั้งตบทั้งเตะทั้งกระทืบ ใบหน้าและลำตัวจนนวมไปทั้งตัว แต่ตนเองก็ไม่กล้าไปบอกกับแม่ จนแม่เห็นคลิปที่ตนเองถูกกระทำ จึงพามาแจ้งความ
ด้าน น.ส.รุชนาณี มารดาของเด็กหญิง กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ตนเองได้สังเกตุเห็นที่ตาขวาของลูกสาวมีรอยช้ำเขียว จึงได้สอบถามลูกสาวก็บอกว่า แค่ทะเลาะกับเพื่อนเท่านั้น แต่สังเกตุเห็นรอยฟกช้ำทั่วตัว จึงได้เค้นถามลูกสาว จึงได้เอาคลิปที่ถูกรุมทำร้ายให้ดู้
ตัวเองรับไม่ได้ ที่ทั้งหมดมารุมทำร้ายลูกสาว จึงได้พาตัวลูกสาวเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และได้พาตัวไปตรวจร่างกายที่ รพ.กาญจนดิษฐ์ ยืนยัน จะเอาเรื่องกับทั้งหมด จนถึงที่สุด