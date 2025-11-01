กาญจนบุรี ฝนตกหนักทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ในอำเภอบ่อพลอย พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ส่วนราชการเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้ความช่วยเหลือ
วันที่ 1 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ในหลายพื้นที่ของจ.กาญจนบุรี มีฝนตกมาตลอดในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่อ.บ่อพลอย ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงจากภูเขา เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในต.ช่องด่าน ต.หลุมรัง เบื้องต้นมีจำนวน 6 หมู่บ้าน
โดยระดับน้ำบางแห่งสูงเกิน 1 เมตร กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ยังได้เซาะคอสะพานในหมู่บ้านเป็นหลุมลึก โดยเฉพาะไร่อ้อยที่ใกล้จะถึงช่วงตัดอ้อยส่งโรงงาน ถูกน้ำพัดล้มเสียหายเป็นจำนวนมาก
นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย พร้อมทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมรายงานไปยัง นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าฯกาญจนบุรีทราบ และผู้ว่าฯ ส่งหนังสือด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอในปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ตรวจสอบดูแลพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดประสบอุทกภัยจากน้ำท่วม พร้อมฝากเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้ขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และเฝ้าติดตามสถานการณ์ในระยะนี้
ล่าสุด นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำหวัดกาญจนบุรี นำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาบ้านถูกน้ำท่วมเร่งด่วน โดยได้ประสานกับ นายชวโรจน์ มากแก้ว นายกอำเภอบ่อพลอย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อส. และสื่อมวลชนเดินเท้าลุยน้ำที่สูงระดับหน้าอกเข้าไปมีระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร รวมทั้งน้ำที่ไหลเชียว
เพื่อนำถุงยังชีพเข้าไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกมาสู่โลกภายนอกได้มีอาหารยังชีพ และคาดว่าสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ปกติหากไม่มีฝนตกลงหนักอีก แต่ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาไม่ขาดสาย ซึ่งกรมอุตุฯ ได้แจ้งว่าสถานการณ์ฝนจะตกตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. ไปจนถึงวันที่ 3 พ.ย. 2568 นี้