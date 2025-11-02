แม่ค้าหวยดวงเฮง 98 เหลือใบเดียว ไม่มีใครเอาเลยเก็บไว้เอง ถูกรางวัลที่ 1 รวย 6 ล้าน เผย ช็อกทำตัวไม่ถูก คิดว่าฝันไปหรือเปล่า เชื่ออานิสงส์ร่วมบุญงานกฐิน
วันที่ 2 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี บ้านของ น.ส.รัชนู (ขอสงวนนามสกุล) แม่ค้าแผงขายลอตเตอรี่ในพื้นที่ ต.โคกคราม ผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2568 หมายเลข 345898 ชุดที่ 03 รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท
หลังทราบว่า ถูกรางวัลที่ 1 ได้ไปลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บางปลาม้า พร้อมกับครอบครัว และญาติพี่น้องในช่วงเย็นที่ผ่านมา
น.ส.รัชนู กล่าวว่า ตนเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ ก่อนหน้านี้มีลูกค้าขาจร มาหาซื้อเลขชุด 2 ใบ 98-89 แต่ที่แผงของตนหมด เหลือเพียงหวยเดี่ยว คือ 345898 จำนวน 1 ใบ แต่ลูกค้าไม่เอา จึงวางเลขดังกล่าวไว้ติดแผง เพื่อขายให้ลูกค้าคนอื่น แต่เป็นช่วงทอดกฐินที่วัดน้อยใกล้บ้าน ตนจึงไม่ได้ไปขาย เพราะต้องไปร่วมงานทอดกฐิน
เพราะเป็นคนชอบทำบุญ ทำให้มีหวยเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งเลขที่ถูกรางวัลที่ 1 ด้วย จนกระทั่งก่อนหวยออก 1 วัน ได้พูดกับญาติว่าขอให้ให้ถูกรางวัลที่ 1 จะเลี้ยงน้ำคนที่ผ่านไปผ่านมา จำนวน 1,000 ขวด ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะถูกรางวัลที่ 1 จริง ๆ เชื่อว่าเป็นอานิสงส์ผลบุญที่ได้ไปร่วมทำบุญทอดกฐิน
น.ส.รัชนู กล่าวต่อว่า ตอนที่ทราบว่าถูกรางวัลที่ 1 รู้สึกงง และทำตัวไม่ถูก คิดว่าฝันไปหรือเปล่า เพราะตั้งแต่ขายลอตเตอรี่มาหลายปี ยังไม่เคยถูกรางวัลใหญ่แบบนี้ ส่วนมากก็ถูก 2 ตัว 3 ตัว หลังจากนี้จะนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญ และไปจ่ายค่าที่ดินที่ซื้อไว้ ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น