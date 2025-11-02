หนุ่มวัย19 ขี่จยย.ฝ่าป้ายเตือน พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกน้ำงานลอกท่อ เอ็นแม็กซ์ พังยับ ร่างกระเด็นดับสลด ยืนยัน มีไฟเตือน-วางกรวยชัดเจน
วันที่ 2 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.45 น.ของวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลายบาง รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำ บนถนนกาญจนาภิเษกขาเข้า บนสะพานข้ามคลองบางคูเวียง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายจตุภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณท้ายรถ 6 ล้อบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กทม. ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นเอ็นแม็กซ์ ทะเบียน กทม. สภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยิน
จากการสอบถามผู้ควบคุมงาน กล่าวว่า งานจุดนี้เป็นงานลอกท่อช่องทางขวา ซึ่งได้มีการวางป้าย วางกรวยจราจรสีส้ม รวมถึงไฟกระพริบเปิดไว้อย่างชัดเจน ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอยู่ จู่ ๆ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตก็ขับขี่ฝ่าแนวกรวยและป้ายเข้ามาในพื้นที่ที่ปิดกั้นไว้
จนกระทั่งไปพุ่งชนเข้าที่ท้ายรถบรรทุกน้ำที่เปิดสัญญาณไฟลูกศรกระพริบไว้อย่างแรง ซึ่งรถบรรทุกน้ำนั้นจอดอยู่ในแนวกั้น ยืนยันว่า ก่อนเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวางกรวย และเปิดสัญญาณไฟไว้อย่างชัดเจนแล้ว
โดยเหตุการณ์นี้มีพลเมืองดีที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่มากับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ยังให้ข้อมูลอีกว่า รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนั้นขับขี่มาด้วยความเร็ว ก่อนที่จะฝ่าป้ายเข้าไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำอย่างเต็มแรง
ด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบปากคำพยานซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานไว้ ซึ่งยืนยันว่ามีการวางกรวยและป้ายไฟอย่างชัดเจนแล้ว หลังจากนี้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอีกครั้ง ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้มอบให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป